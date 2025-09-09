Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina: dónde comprarlo y cuándo llega al país

Este martes 9 de septiembre, Apple presentó oficialmente el iPhone 17, su nueva generación de smartphones. Como ocurre cada año, el evento despertó una gran expectativa tanto en los usuarios de la marca como en los que siguen de cerca la evolución del mercado.
Los cuatro modelos de iPhone 17
Según trascendió en las últimas horas, Apple lanzará cuatro versiones diferentes:
- iPhone 17 (base)
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air, el gran protagonista, considerado el teléfono más delgado en toda la historia de la compañía, con un grosor de apenas 5,5 milímetros.
El modelo Air llegaría para reemplazar al Plus de 2024, con un diseño ultradelgado y un precio superior.
Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina y dónde se puede comprar
En Argentina, el iPhone 17 se puede comrpar en MacStation, el Apple Premium Reseller más grande de la Argentina, tanto en sus tiendas como a través de www.macstation.com.ar. a partir de mediados de noviembre.
Se estima que los precios locales se ubiquen en torno a:
- iPhone 17: $1.799.990
- iPhone Air: $1.999.990
- iPhone 17 Pro: $2.299.990
- iPhone 17 Pro Max: $2.699.990
*precios sin impuestos.