Cuánto cuesta comer en La Mezzeta, una de las 10 “Pizzerías Emblemáticas Porteñas”, en agosto 2025

El circuito gastronómico pizzero de Buenos Aires deleita con incontables propuestas distribuidas en todos los barrios porteños. Sabores, historias y tradiciones esperan en estos icónicos lugares.

El top ten de “Pizzerías Emblemáticas Porteñas” realizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) se convierte en una guía necesaria para, por decirlo de alguna manera, no errarle a los mejores lugares.

Una de ellas es La Mezzeta, que invita a “compartir buenos momentos desde 1939″ y que en 2018 fue elegida la “Mejor pizzería de la ciudad”. En este lugar destacan esa opción tan porteña de “comer de dorapa”.

Nada como resolver el almuerzo rápidamente pero sin resignar sabor: pasar por La Mezzeta, pedir una porción y devorarla sin siquiera tener que sentarse es una experiencia que recomendamos no perdérsela.

Cuánto cuesta una pizza en La Mezzetta en agosto 2025

Los sabores clásicos que se pueden encontrar en La Mezzeta y los precios de las unidades grandes de 8 porciones son:

Muzzarella: $15.500

Anchoas: $15.500

Napolitana: $19.500

Muzzarella con morrón: $19.500

Muzzarella con jamón: $19.500

Fugazzetta: $27.500

Además, uno de los pilares del establecimiento y que se lleva todos los elogios es, sin duda, la porción de fugazzetta para disfrutar ahí: cuesta $3500.

Dónde está La Mezzeta

La Mezzetta es un clásico de Villa Ortúzar. No llama la atención al pasar por la puerta y, sin embargo, todos saben de qué se trata. Está situada en la Av. Álvarez Thomas 1321 y no cuenta con sucursales.

En Instagram se encuentra el link de la serie de Netflix que los incluyó por su famosa fugazzeta: Street Food Latinoamérica.