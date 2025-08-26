Economía / precios

Cuánto cuesta comer en Angelín, una de las 10 “Pizzerías Emblemáticas Porteñas”, en agosto 2025

Cuentan con más de 85 años en el rubro y son los creadores de la “pizza canchera”.

Claudia Mercado

26 de agosto de 2025,

Angelín, un ícono de Villa Crespo

El circuito gastronómico pizzero de Buenos Aires deleita con incontables propuestas distribuidas en todos los barrios porteños. Sabores, historias y tradiciones esperan en estos icónicos lugares.

El top ten de “Pizzerías Emblemáticas Porteñas” realizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) se convierte en una guía necesaria para, por decirlo de alguna manera, no errarle a los mejores lugares.

En esta oportunidad, repasamos la propuesta de Angelín, que forma parte de la reconocida nómina. “Hay un lugar en la ciudad que hace más de 85 años se volvió parada obligatoria en la gastronomía porteña. Creadores de la Pizza Canchera y orgulloso escenario de tus historia y encuentros en Buenos Aires”, dice uno de los últimos posteos de su perful de Instagram.

Qué es la pizza canchera, una creación de Angelín

Según cuentan en la pizzería, cuando el fundador de la casa, Angelín, vino desde Italia se puso a hacer pizzas como una salida laboral.

El caso es que por aquel entonces el queso era muy caro. Entonces, se le ocurrió algo que podía funcionar: una rica masa, una buena salsa y los mejores condimentos para balancear la falta de queso. Sí, una pizza sin muzza.

El nombre surge de su comercialización: en las puertas de las canchas, antes o después del partido, en porciones y frías. Todo un éxito que aun mantienen, en Angelín.

Cuánto cuesta una pizza en Angelín en agosto 2025

  • Calabresa: $35.000
  • Anchoas: $35.000
  • Fugazzetta: $35.000
  • Completa (muzzarella, jamón y morrones): $ 40.000
  • Roquefort: $ 40.000
  • Aunque tienen muchos variedades, incluso varias con muzzarella, la canchera tradicional de 16 porciones y solo con salsa de tomate cuesta $ 41.300,00.

Dónde está Angelín

Angelín es un clásico de Villa Crespo. Está situada en la Av. Córdoba 5270 y no cuenta con sucursales.

En Instagram se encuentra el link para hacer los pedidos, ya sea para retirar o para delivery. Por supuesto, quienes quieran pueden vivir la experiencia de comer la deliciosa pizza en su salón de martes a domingo de 12 a 16 y de 18 a 00 hs.

