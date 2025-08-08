Cuánto cuesta Alba Nueva, la yerba que lanzó al mercado Zaira Nara

Zaira Naira no se queda quieta. Además de su extensa carrera como modelo y conductora, se ha caracterizado siempre por emprender y arrancar ambiciosos desafíos. Así, creó Zaira Beauty, una marca de maquillajes súper afianzada en el mercado. Ahora sorprendió al lanzar un producto que nada tiene que ver con la belleza: una yerba mate.

Se trata de un producto elaborado en Misiones, en el que -según señaló la modelo- viene trabajando “hace muchos años”. Alba Nueva es su nombre y ya se puede conseguir en la tienda de la marca o por Mercado Libre.

En las últimas horas, la hermana de Wanda estuvo promocionando las redes del producto, solicitando apoyo y, de hecho, consiguió que en poco tiempo los seguidores de Alba Nueva se multiplicaran.

Zaira Nara lanzó su yerba mate

“Alba Nueva ya es una realidad! Estamos felices y agradecidos por la repercusión que tuvo nuestro lanzamiento. Esto recién empieza… y no vemos la hora de que todos ustedes la conozcan y la hagan parte de sus rituales de mate", señala el último posteo en la cuenta de la yerba, en donde aparece una foto de la propia Zaira.

Cuánto cuesta la yerba de Zaira Nara

La yerba Alba Nueva viene en dos versiones: la suave y la tradicional. Por el momento se ofrece mediante la tienda propia de la marca y también en Mercado Libre. Asimismo está disponible un contacto de WhatsApp para ventas directas.

Los paquetes que se ofrecen son de medio kilo y tanto la suave como la tradicional tienen el mismo precio: cada paquete cuesta $3400 y también se presenta la opción del bolsón de 10 paquetes a $34.000, es decir, por el momento no hay promo por comprar en cantidad.