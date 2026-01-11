Cuánto cobra un vendedor en Adidas y cómo postularse para las ofertas laborales de la marca

La marca deportiva Adidas tiene presencia en decenas de lugares a lo largo y ancho del país, por lo que su búsqueda de empleados se mantiene activa todo el tiempo. En este contexto, una usuaria de Instagram contó cuánto está ganando en el puesto de vendedora.

Lucila, creadora de contenido bajo el perfil @arma.tu.curriculum, además de subir tips e información trabaja armando CV y días atrás compartió el mensaje que le envió una clienta, en el que le agradecía porque a partir del documento que le armó pudo conseguir trabajo en Adidas.

En ese aspecto, contó cuáles son los días y horarios en los que trabaja y de cuánto es el sueldo mensual por el puesto de vendedora. Cómo extra, la influencer comentó cómo hacer para postularse a los diversas ofertas que presenta.

Cuánto gana una vendedora de Adidas

Según la joven empleada, el trabajo de vendedora es full tima de lunes a viernes y también algunos sábados. El sueldo mensual, en tanto, es de 1.300.000 pesos.

Cómo postularse a los puestos de Adidas

Entrar a Google y buscar “trabajar en Adidas”. Entrar a la opción “Adidas careers”, donde aparecen todas las ofertas disponibles.

En cada una de las opciones aparece la descripción del puesto y lo que busca la marca, como responsabilidades y habilidades. “Es muy importante tener en cuenta todas las habilidades que piden para ponerlas en el CV. Es muy importante hacer el CV en base a la descripción”, sugiere la influencer.

La otra manera de acceder a la oferta laboral es mediante LinkedIn. Allí se busca el perfil de Adidas, que tiene una pestaña de “empleos”, donde aparecen los propuestas y allí se puede aplicar.