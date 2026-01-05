Cuánto cobra un albañil en enero de 2026, según la región en Argentina

En enero de 2026, el salario por hora mínimo de un albañil parte desde los $3.833 según la región del país en la que trabaja y su especialización, y llega hasta $10.536.
Cuánto gana cada empleado de la construcción, caso por caso
De acuerdo a la información que difundió TN, estos son los valores:
Oficial especializado
- Zona A: $5.268
- Zona B: $5.847 (incluye $579 de adicional)
- Zona C: $8.087 (incluye $2.819 de adicional)
- Zona C – Austral: $10.536
Oficial
- Zona A: $4.506
- Zona B: $5.004 (incluye $498 de adicional)
- Zona C: $7.582 (incluye $3.076 de adicional)
- Zona C – Austral: $9.012
Medio oficial
- Zona A: $4.164
- Zona B: $4.616 (incluye $452 de adicional)
- Zona C: $7.316 (incluye $3.152 de adicional)
- Zona C – Austral: $8.328
Ayudante
- Zona A: $3.833
- Zona B: $4.274 (incluye $441 de adicional)
- Zona C: $7.104 (incluye $3.271 de adicional)
- Zona C – Austral: $7.666
Sereno por mes
- Zona A: $696.321
- Zona B: $775.732 (incluye $79.411 de adicional)
- Zona C: $1.164.098 (incluye $467.777 de adicional)
- Zona C – Austral: $1.392.642
¿Cómo se dividen las zonas?
- Zona A: incluye CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Chaco, Misiones, Corrientes, Catamarca, La Rioja, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero. Se consideran las tarifas base sin adicionales.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C-Austral: Tierra del Fuego.