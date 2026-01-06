Cuánta plata en efectivo se puede sacar de los cajeros automáticos en enero de 2026

A pesar de que cada vez ganen más terreno los pagos digitales y las billeteras virtuales, la plata en efectivo todavía sigue siendo muy importante para millones de personas en Argentina. Por eso, los cajeros automáticos mantienen un rol fundamental dentro del sistema, especialmente por su disponibilidad en todo el día.

Al empezar un nuevo año, muchos usuarios empezaron a preguntarse si hubo modificaciones en los límites diarios para retirar efectivo y cada uno de los principales bancos del país, comunicó los montos actualizados.

Cuánta plata en efectivo se puede sacar por día en cada banco

Los límites máximos de extracción diarios, informados por cada entidad financiera, son:

Banco Nación: hasta $1.000.000 por día.

Banco Provincia: $400.000 , con posibilidad de ampliación desde la app oficial.

Banco Ciudad: $800.000 , ampliable hasta $1.200.000 mediante gestiones digitales.

Banco Galicia: $400.000 en general y hasta $2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: hasta $550.000 diarios.

BBVA: hasta $2.000.000 , según el perfil del cliente.

Banco Macro: $800.000 en general y hasta $1.300.000 en cajeros propios.

Banco Santander: hasta $1.000.000 por día.

En la mayoría de los casos, los límites pueden diferir si la extracción se hace en cajeros de la propia entidad o de otros bancos.

Cajero automático.

¿Se puede aumentar el límite?

Muchos bancos permiten modificar el tope diario, de manera temporal o permanente. Las opciones más habituales son:

A través de la app bancaria o el home banking

Según el tipo de cuenta (sueldo, premium, etc.)

En función de los ingresos y el historial financiero del cliente

Por eso se recomienda, que, antes de realizar una extracción importante, este verificado el límite vigente.

Cuánto efectivo se puede extraer del cajero automático.

Sacar plata sin tarjeta: la forma que crece en 2026

Más allá de los montos permitidos, el sistema bancario trabaja en nuevas formas de retirar efectivo y ha avanzado. Una de las novedades más recientes es la extracción sin tarjeta, mediante tecnología NFC. Lo que permite este sistema es:

Sacar plata usando el teléfono celular

Acercar el dispositivo al cajero automático

Operar sin necesidad de la tarjeta física

La implementación todavía es gradual, pero se espera que sea una modalidad que crezca durante el 2026.