Cuál sería el precio más bajo que podría tener el dólar en 2026, según 15 consultoras top

El dólar comenzó 2026 a la baja y varios analistas proyectan que la divisa estadounidense podría mantenerse estable durante los próximos meses. Según un relevamiento de FocusEconomics que consultó a 40 expertos de bancos y consultoras locales y extranjeras, algunos economistas creen que el tipo de cambio mayorista podría tocar un piso cercano a los $1.500 antes de fin de año.

Actualmente, el dólar mayorista se ubica alrededor de $1.443, mostrando un descenso del 1% en lo que va del mes. Para los economistas más optimistas, el billete estadounidense apenas podría subir un 10% en todo 2026, llegando a un valor cercano a $1.600 en diciembre, muy por debajo del promedio de inflación proyectado del 24% para este año.

Qué explica la estabilidad del dólar

La calma cambiaria que se observa en el mercado se vincula a varias decisiones recientes:

Nuevo esquema de bandas de flotación : desde enero, el tipo de cambio se ajusta mes a mes por la inflación medida dos meses atrás, reduciendo la presión sobre el Banco Central.

Compra de reservas : desde el 5 de enero, el Banco Central ya adquirió más de u$s687 millones para fortalecer sus reservas.

Ingreso de divisas: por exportaciones, emisiones de deuda de empresas e inversiones extranjeras.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, explicó que la reciente desaceleración del dólar se debe a que la presión cambiaria ahora se canaliza a través de dólar spot, contratos de futuros y bonos dólar linked, y que hubo suficiente oferta de instrumentos financieros para satisfacer la demanda de cobertura.

Pronósticos de las consultoras más optimistas

Dentro del grupo de expertos más positivos, destacan las siguientes proyecciones para el dólar mayorista a fin de año:

Barclays Capital: $1.335

Pezco Economics: $1.482

JP Morgan: $1.500

Quantum Finanzas (Daniel Marx): $1.610

Econométrica: $1.610

Banco Galicia: $1.620

Moody’s Analytics: $1.645

En promedio, la mitad de los economistas consultados cree que el dólar cerrará 2026 por debajo de los $1.700, mientras que las proyecciones del Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso estiman un dólar a $1.423 a fin de año.

Según Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, estas proyecciones se sostienen en un escenario donde el Gobierno mantiene estabilidad y logra cubrir vencimientos de deuda, aunque un desvío de las condiciones podría requerir un ajuste de la banda cambiaria.

Por su parte, Camilo Tiscornia, de C&T Asesores, asegura que factores como la cosecha y la entrada de capitales por colocaciones de obligaciones negociables podrían mantener al dólar controlado. Fernando Baer, de Quantum, coincide y proyecta un valor de $1.610 en diciembre, considerando que esto se alinea con la expectativa de inflación y mantiene el tipo de cambio relativamente estable en términos reales.

En resumen, los economistas más optimistas sostienen que 2026 podría ser un año de dólar estable, con un piso cercano a los $1.500 y subas moderadas que no superarían el promedio de inflación previsto.