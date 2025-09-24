Compra de bonos, swap y préstamo: el paquete financiero de EE.UU. para el plan de Milei

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un amplio set de medidas para sostener el plan económico del gobierno de Javier Milei y darle estabilidad de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre.

El menú descripto por Bessent incluye la compra de bonos de la deuda pública argentina, un swap de U$S 20.000 millones, y un eventual crédito stand by.

Además, dijo que pasadas las elecciones comenzará a trabajar en el pago de los vencimientos de deuda argentina, principal preocupación de los inversores que desató la turbulencia financiera de las últimas semanas.

De esta forma, la administración de Donald Trump puso a disposición de Milei un variado abanico de opciones que le permitirán manejar la situación financiera sin sobresaltos hasta octubre, pero también con visión de mediano y largo plazo.

El funcionario americano publicó la decisión de la administración de Donald Trump en la mañana de este miércoles antes de la apertura de los mercados financieros.

Javier Milei recibió el apoyo de Donald Trump

Si bien las alternativas son variadas, el plan apunta a que los inversores descarten un default del país y a consecuencia de eso se produzca una baja sustantiva del riesgo país y Argentina pueda renegociar sus vencimientos por gestión propia. En síntesis, actúa como una garantía, tal como adelantó ayer La Voz.

La comunicación de Bessent no incluyó cuáles son las condiciones impuestas o qué medidas deberá tomar el gobierno argentino para que el plan se mantenga en pie.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de U$S 20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.

El monto excede largamente los vencimientos que debe afrontar el país en 2026. Si bien no hay detalles, se especula que esa línea se activaría en caso de que extrema volatilidad financiera. Ahora resta conocer si el Tesoro Nacional estará obligado a comprar dólares en el mercado para pagar los vencimientos o podrá utilizar el dinero del FMI que tiene el Banco Central o bien tomará este swap. Las últimas dos opciones relajarían la demanda de dólares en el mercado de cambios y evitaría una suba.

Bessent dijo también que “el Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan” y también “deuda gubernamental secundaria o primaria”.

Además, sostuvo que se trabaja “para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, lo cual puede apuntar la eliminación de las retenciones.

Un Swap de Argentina con Estados Unidos

La modalidad de swap y compra de bonos lleva a que ambas acciones no tengan que pasar por el Congreso Nacional, en cambo si debiera hacerlo un crédito stand by.

El funcionario informó además que “están preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

La complicación para el gobierno de Milei es que un préstamo de estas características debiera ser aprobado por el Congreso.

Bessent remarcó que “Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.

“También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, agregó el secretario del Tesoro.

Bessent afirmó que “la Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, enfatizó.

Bessent recordó que ayer junto a Donald Trump conversó “extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo directivo en Nueva York” y “como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”.

Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, reiteró el funcionario.

“Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”.