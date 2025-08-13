Economía / Empleo

Cómo postular desde Argentina a la pasantía de UNICEF: Dura 6 meses, es remota y pagan 1700 dólares

La convocatoria busca incorporar a estudiantes y recién graduados. Cómo participar y de qué trata la vacante.

13 de agosto de 2025,

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) abrió la convocatoria para su programa Education Outcomes Fund (EOF), una pasantía internacional que busca incorporar a estudiantes y recién graduados de todo el mundo a proyectos innovadores con impacto directo en la educación y el empleo de millones de niños y jóvenes.

Con inicio en septiembre u octubre de 2025, el programa ofrece una duración de seis meses, trabajo remoto desde cualquier lugar y un estipendio mensual de USD 1.700. El objetivo es aplicar tecnología, análisis de datos y finanzas innovadoras para generar mejoras medibles en la calidad educativa, con foco en poblaciones vulnerables como niñas, personas con discapacidad, refugiados y comunidades rurales.

Cuáles son las tareas y requisitos

Los seleccionados trabajarán en horario compatible con Londres, sin necesidad de viajar ni mudarse. Entre las responsabilidades se incluyen:

  • Análisis e integración de grandes bases de datos con herramientas como Azure y Python.
  • Desarrollo de chatbots y otras soluciones de inteligencia artificial.
  • Creación de visualizaciones y tableros interactivos para la toma de decisiones.
  • Colaboración con equipos internacionales en el diseño de estrategias educativas y laborales.

Quiénes pueden participar

La postulación está abierta a mayores de 18 años, estudiantes o graduados recientes (últimos dos años) con inglés fluido. Se valoran perfiles en ciencia de datos, estadística, economía, matemáticas aplicadas o desarrollo internacional. No pueden participar quienes tengan familiares directos trabajando en Unicef.

Cómo postular desde Argentina

Las inscripciones cierran el 24 de agosto de 2025 y se realizan a través del siguiente link en el portal oficial de Unicef.

El proceso de selección incluye una prueba escrita y dos rondas de entrevistas.

