La plataforma de contenido OnlyFans está presente en todo el mundo y tiene millones de creadoras (y creadores) de contenido subiendo y cobrando por el material erótico que generan.

Cada vez más personas, especialmente mujeres, optan por este recurso para generar ganancias en dólares. Entre las ventajas que destacan está la de tratarse de un “marco seguro y confiable” para circular material “sensible”, además de la libertad de generar el contenido que cada quien considere, sin responder a exigencias de nadie. No obstante, como todo negocio, tiene sus condiciones y restricciones.

“El dueño de OnlyFans gana US$10.000 por minuto”

Agus Fontana es creadora de contenido y dialogó con el periodista Alejandro Bercovich acerca de cómo funciona el negocio de la plataforma.

En ese marco, comentó que los cobros se hacen mediante la plataforma y que esta se queda con una comisión del 20%. “El dueño de OnlyFans gana US$10.000 por minuto”, aseguró.

“El pago tarda 7 días en acreditarse”, señala. Ante la pregunta acerca de qué pasa si una creadora genera un vínculo con un cliente para venderle contenido por fuera de la app, Fontana explicó que hay restricciones muy severas. “Es una infracción, la plataforma no permite ‘sacar’ a la gente”, dice.

Además, asegura que la firma tiene perfectamente estudiado cómo controlar eso. Hay un determinado número de infracciones que no se puede sobrepasar. “Te llega un aviso de infracción y se te afloja todo. Te llegan a cerrar la cuenta con toda la plata adentro... Y no te habilitan más”, dijo.

Por otro lado contó que existen una serie de políticas que se deben respetar: “No puede haber conversaciones escatológicas, ni incestuosas, o grabar contenido en lugares públicos. Eso no se permite. Y si lo detectan, te mandan un aviso. A determinada cantidad de avisos, chau tu cuenta”.