Cómo evitar que me cobren impuestos al comprar en Amazon desde Argentina paso a paso.

Si bien últimamente en las redes sociales todo gira en torno a Shein y Temu, comprar en Amazon desde Argentina es cada vez más común. Con el régimen de courier internacional y algunas estrategias legales, es posible ahorrar en impuestos y aranceles. En Vía Pais hicimos una guía con los pasos que tenés que seguir para que tu compra llegue sin problemas.
Cómo evitar la percepción del 30% al comprar en Amazon
Uno de los puntos clave está en la forma de pago. Según aseguró la contadora Noelia Girardi (Lisicki, Litvin & Asoc) a Iprofesional, si la compra se paga con dólares disponibles en tu cuenta bancaria antes del vencimiento de la tarjeta de crédito, no corresponde el recargo del 30% de Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.
En otras palabras: si abonás con pesos, se aplica el recargo; si usás dólares declarados desde tu cuenta, evitás esa percepción.
Límites y requisitos para las compras internacionales
- Máximo u$s3.000 por envío.
- Hasta 20 kg por paquete.
- No más de 3 unidades del mismo producto.
- Hasta 5 envíos por persona al año.
- Solo se permite la compra de bienes de uso personal y no comercial.
Aranceles e IVA: qué se paga
- Los primeros u$s400 de cada envío están exentos de aranceles de importación.
- Solo se paga el IVA (21%) sobre esos u$s400, aunque algunos productos pueden tener una alícuota reducida.
- Si el valor del envío supera los u$s400, se aplica un arancel del 50% sobre el excedente.
Ejemplo: si comprás una notebook de u$s1.000, pagás IVA sobre los primeros u$s400 y un 50% de arancel sobre los u$s600 restantes.
Paso a paso para comprar en Amazon desde Argentina
- Hacer la compra en Amazon, asegurándote de que el envío se realice vía courier habilitado (DHL, FedEx, UPS, etc.).
- Declarar el envío en ARCA: ingresá con CUIT y Clave Fiscal (nivel 3) al portal de Envíos Postales Internacionales dentro de los 30 días posteriores a la recepción.
- Pagar impuestos si corresponde: ARCA notificará lo adeudado (IVA y aranceles).
- Recibir el paquete: puede entregarse en tu domicilio o retirarse en una sucursal con control aduanero