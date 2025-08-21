Economía / Amazon

Cómo evitar que me cobren impuestos al comprar en Amazon desde Argentina paso a paso

La plataforma de Estados unidos también manda productos a la Argentina y es muy elegida para compras de tecnologías.

Camila Charris
21 de agosto de 2025,

Si bien últimamente en las redes sociales todo gira en torno a Shein y Temu, comprar en Amazon desde Argentina es cada vez más común. Con el régimen de courier internacional y algunas estrategias legales, es posible ahorrar en impuestos y aranceles. En Vía Pais hicimos una guía con los pasos que tenés que seguir para que tu compra llegue sin problemas.

Cómo evitar la percepción del 30% al comprar en Amazon

Uno de los puntos clave está en la forma de pago. Según aseguró la contadora Noelia Girardi (Lisicki, Litvin & Asoc) a Iprofesional, si la compra se paga con dólares disponibles en tu cuenta bancaria antes del vencimiento de la tarjeta de crédito, no corresponde el recargo del 30% de Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

En otras palabras: si abonás con pesos, se aplica el recargo; si usás dólares declarados desde tu cuenta, evitás esa percepción.

Se aumentó el monto de las importaciones a través de courier. De 1000 a 3000 dólares.
Límites y requisitos para las compras internacionales

  • Máximo u$s3.000 por envío.
  • Hasta 20 kg por paquete.
  • No más de 3 unidades del mismo producto.
  • Hasta 5 envíos por persona al año.
  • Solo se permite la compra de bienes de uso personal y no comercial.

Aranceles e IVA: qué se paga

  • Los primeros u$s400 de cada envío están exentos de aranceles de importación.
  • Solo se paga el IVA (21%) sobre esos u$s400, aunque algunos productos pueden tener una alícuota reducida.
  • Si el valor del envío supera los u$s400, se aplica un arancel del 50% sobre el excedente.

Ejemplo: si comprás una notebook de u$s1.000, pagás IVA sobre los primeros u$s400 y un 50% de arancel sobre los u$s600 restantes.

Paso a paso para comprar en Amazon desde Argentina

  • Hacer la compra en Amazon, asegurándote de que el envío se realice vía courier habilitado (DHL, FedEx, UPS, etc.).
  • Declarar el envío en ARCA: ingresá con CUIT y Clave Fiscal (nivel 3) al portal de Envíos Postales Internacionales dentro de los 30 días posteriores a la recepción.
  • Pagar impuestos si corresponde: ARCA notificará lo adeudado (IVA y aranceles).
  • Recibir el paquete: puede entregarse en tu domicilio o retirarse en una sucursal con control aduanero

