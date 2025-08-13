Chile o Paraguay: dónde es más barato para un argentino comprar el iPhone 16 Pro Max

A veces los viajes no solo sirven para vacacionar y conocer nuevos lugares, también son una oportunidad para comprar algunos elementos que suelen salir más económicos fuera de Argentina. Este suele ser el caso de algunos elementos como teléfonos celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Uno de los teléfonos más buscados en el último año es el iPhone 16 Pro Max, por esa razón desde Vía País hicimos un relevamiento para saber en dónde es más barato: Chile o Paraguay.

ARCHIVO - El nuevo iPhone 16 mostrado durante un anuncio de nuevos productos en las oficinas de Apple en Cupertino, California, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juliana Yamada, Archivo)

Sin embargo, si bien suelen salir más barato estos teléfonos en el exterior, es importante tener en cuenta que a este precio se suma el costo del viaje, estadía y más. Además, no se podrá acceder a la garantía del lugar si el viaje es por poco tiempo.

Cuánto cuesta el iPhone 16 Pro Max en Santiago de Chile

Si bien Santiago de Chile no tiene tienda oficial de Apple, sí existen vendedores oficiales. Una de las opciones a tener en cuenta es Falabella. Desde la web oficial se pueden encontrar diferentes opciones de iPhone, pero en el caso del iPhone 16 Pro Max 256 GB este tiene un precio de 1.379.990 pesos chilenos, que en dólares es igual a 1,448.99.

También está el iPhone 16 Pro Max de 512 GB por un precio de 1.619.990 pesos chilenos, que en dólares sería 1,698.44.

Cuánto cuesta el iPhone 16 Pro Max en Ciudad del Este

Para los turistas que visitan la zona de las Cataratas del Iguazú, una parada de compras en Ciudad del Este. Si bien hay un montón de lugares, se recomienda siempre visitar tiendas legales y con todos los papeles en norma.

Una de estas es la tienda Cell Shop, donde el Iphone 16 Pro Max (1TB): Desde 1.575,00 dólares hasta 1.675,002 dólares. También se pueden conseguir:

iPhone 16 Pro (1TB): US$ 1.499,003.

iPhone 16 Pro Max (512GB): US$ 1.495,004.

iPhone 16 Pro Max (256GB): Desde US$ 1.120,00 hasta US$ 1.239,006.

En qué colores se puede conseguir el iPhone 16 Pro Max

Si bien esto depende mucho del stock en la tinda donde se va a comprar, Apple tiene para este modelo 4 tonos.