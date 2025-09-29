Cerró la fábrica de unas famosas galletitas argentinas: 27 trabajadores quedaron en la incertidumbre

La planta de galletitas Tía Maruca en Chascomús bajó sus persianas de manera abrupta y dejó a 27 trabajadores sin tareas ni certezas sobre sus indemnizaciones, en un episodio que encendió alarmas en la comunidad.

La notificación se realizó de forma presencial por parte del área de Recursos Humanos, que informó a los empleados que quedaban “desafectados” y que se iniciarían negociaciones por una “compensación económica” en lugar de una indemnización formal.

Tía Maruca, con problemas para pagar sueldos

Según denunciaron los operarios, durante la jornada varios camiones retiraron materia prima e insumos de la fábrica, lo que alimentó las sospechas de un posible vaciamiento previo al cierre. Ante esta situación, vecinos y trabajadores reclamaron públicamente que se detenga cualquier movimiento de mercadería hasta que avancen las gestiones oficiales.

El caso ya llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense, donde una audiencia que había sido convocada por atrasos en el pago del medio aguinaldo terminó centrando la atención en la situación crítica de la planta. Desde el gremio y los delegados exigieron la intervención de las autoridades para asegurar el cobro de salarios, indemnizaciones y demás obligaciones patronales.

La CGT Regional Chascomús expresó su “preocupación, repudio y rechazo” por los despidos y responsabilizó a las políticas económicas del Gobierno nacional por el agravamiento de la situación productiva y del empleo local. En un comunicado, la central sindical manifestó su solidaridad con los trabajadores afectados y advirtió sobre el impacto que estas medidas tienen en los hogares y comercios de la ciudad.

Crisis en la fábrica Tía Maruca\u002E

Tía Maruca cerró su histórica fábrica

Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca logró consolidarse como una marca reconocida en kioscos y cadenas de supermercados. Sin embargo, en los últimos años la compañía atravesó problemas financieros y procesos concursales. En 2024, el grupo Argensun Foods, propietario de la marca Pipas, adquirió el 50% del capital y asumió el control operativo, pero ese cambio no alcanzó para revertir las dificultades que hoy derivaron en el sorpresivo cierre.