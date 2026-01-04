Cayó la recaudación impositiva por quinto mes consecutivo

La recaudación impositiva de diciembre cayó 3% por el impacto de la reducción y eliminación de impuestos, al tiempo que reveló que el consumo doméstico continúa sin impulso.

De esta forma, los ingresos fiscales cayeron por quinto mes consecutivo, lo cual pone una señal de alerta debido a que su la recuperación resulta clave para el desarrollo del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Los recursos tributarios del último mes de 2025 treparon a $ 16.5 billones, 27% superiores en términos nominales a igual mes de 2024, pero 3% inferiores cuando se ajusta por inflación.

Esta situación se explica por diferentes razones, entre ellas la eliminación del impuesto PAIS que un año atrás había sumado a las arcas fiscales $ 107.157 millones.

También influyeron los diferentes planes de bajas temporales y definitivas de retenciones a las exportaciones agropecuarias. En total, los derechos de exportación sumaron $ 325.273 millones, que derivó en una baja real de 58%. El Gobierno apuesta a que estas medidas sean un incentivo para los productores y compensar estas caídas con mayores ingresos por otros impuestos.

Recaudaciones, una por una

En sentido inverso, los derechos de importación recaudaron $ 591.291 millones, lo cual significa una mejora de 12%.

Por su parte, el impuesto a las Ganancias sumó $ 3,6 billones, con una mejora interanual de 10%.

En tanto, el IVA tuvo una magra performance con una recaudación de $ 5,4 billones, que muestra una baja de 7% en forma interanual. El IVA impositivo –que refleja el consumo- aportó $ 5,4 billones, que significa una merca de 4,7% con respecto a diciembre de 2024. Estos datos son coincidentes con los informes sectoriales que mostraban debilidad en las compras del mes –especialmente en las de fin de año-. El IVA aduanero cayó 11% a $ 1.7 billones. Las devoluciones de IVA se redujeron a $ 92.000 millones, desde los $ 111.000 millones de un año atrás.

Debido a las actualizaciones constantes de las alícuotas, el impuesto a los combustibles añadió $ 615.000 millones, que representa una mejora de 5% en el año.

En tanto, el impuesto al cheque recaudó $ 13 billones, con una suba interanual de 3,7%.

A su vez, por bienes personales, el fisco recolectó $ 97.207 billones, muy por debajo de 2024 debido al programa especial que ofrecía el blanqueo de capitales.

El sistema de seguridad social en su conjunto pagó impuestos $ 3,9 billones de pesos, con una reducción de 1%, en parte producto de los menores ingresos de los empleados asalariados.

Asimismo, los impuestos internos coparticipados cedieron 25% a $ 310.947 millones.

De la planilla que publicó este viernes ARCA surge que con estos niveles de recaudación las provincias recibieron en diciembre $ 5,5 billones, apenas un 0,3% menos que doce meses atrás.

Caída anual

Con el resultado de diciembre, la recaudación total de 2025 alcanzó a $ 183 billones, que representa una baja real de 1% con relación a 2024, según el informe del economista Nadin Argañaraz del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El trabajo añadió que “considerando la recaudación tributaria nacional total acumulada a diciembre de los últimos 10 años, 2025 se ubica en el noveno lugar (bajo un orden de mayor a menor). Solamente queda abajo la recaudación del año 2020 de Pandemia. Respecto al año 2023, la recaudación real de 2025 fue 6,6% menor”.

Asimismo, subrayó que “considerando la presión tributaria efectiva nacional (recaudación con relación al tamaño de la economía) de los últimos 10 años, 2025 se ubicaría en el último lugar (bajo un orden de mayor a menor). Respecto al año previo, la presión tributaria presentaría un descenso de 1,1 puntos porcentuales del PBI”.