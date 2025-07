Carlos Maslatón fue a cenar a la parrilla Roldán y dijo que es la “más barata de la Argentina”: qué pidió y cuánto pagó

El abogado Carlos Maslatón, que saltó a la fama por apoyar a Javier Milei antes de las elecciones e inmediatamente “bajarse del barco libertario”, suele utilizar sus redes para analizar aspectos generales del país, ya sean políticos, económicos u otros. En esta ocasión, compartió el ticket de la parrilla Belisario Roldán, adonde fue a cenar con otras 5 personas.

Carlos Maslatón compartió el ticket de la parrilla Roldán

“Roldán es el restaurante más barato de la Confederación Argentina“, escribió. Debajo, publicó la foto de la cuenta que incluyó aguas, gaseosas, carne, ensaldas, postres y demás.

Qué pidió Carlos Maslatón en Roldán y cuánto pagó

El grupo con el que fue, un total de 6 personas, pidió: 5 aguas, 4 gaseosas, 4 cafés, asado banderita, brochetas de lomo, un pollo de campo, 4 ensaladas, espinacas a la crema, batatas fritas, merenguero, frutillas con crema y una copa especial.

El total de la cuenta fue de $196.000. Llama la atención, por ejemplo, que en el ticket no se detallara el precio del cubierto. Enseguida los comentarios llovieron y Maslatón se dedicó a contar un poco más sobre la experiencia.

El ticket de Roldán que compartió Maslatón

Así, señaló que eran 6 personas en la mesa, pero la cuenta se dividió entre 5, ya que con sus acompañantes apostaron que quien adivinaba el monto no pagaba. “Yo no adiviné”, aclaró.

Por otro lado, un usuario le preguntó de cuánto había sido la propina. El abogado respondió que de “$34.000″, es decir casi un 18% del total, bastante más de lo sugerido, que es un 10%.

Si al total de la cuenta se le suma la propina, el resultado da un monto de $230.000 que, según Maslatón, se dividió entre 5: es decir, $46.000 cada uno. ¿Un precio lógico?