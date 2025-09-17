Caputo dice que el Tesoro no compra más dólares a este precio: qué significa esto

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que a este precio el Tesoro Nacional no comprará más dólares, al tiempo que afirmó que se evalúan distintas alternativas para pagar los abultados vencimientos de deuda que se acumulan en los próximos meses.

La declaración del jefe de Palacio de Hacienda se da en un contexto de tensión en el mercado financiero con el dólar mayorista muy cerca del techo de la banda ($ 1.460 contra $ 1.473).

En la semana previa a la elección en la provincia de Buenos Aires, Caputo vendió dólares del Tesoro en el mercado de contado para contener el precio en la zona de $ 1.375.

Luis Caputo, ministro de Economía. (Captura)

Tras la derrota electoral, dejó de hacerlo y permitió que se acerque al techo de la banda, mientras propiciaba una baja en la tasa de interés. Así implementó un cambio en la política monetaria y cambiaria.

La definición de Caputo llega en un momento clave donde los inversores se desprenden de los bonos argentinos, lo cual lleva al riesgo país por encima de los 1.200 puntos básicos.

El mercado duda de cómo Argentina hará para juntar los dólares necesarios para hacer frente a las obligaciones en moneda extranjera que tiene que afrontar en los próximos meses.

Sumados los pagos a acreedores privados y a organismos internacionales, supera los U$S 10.000 millones.

Qué significan los dichos de Caputo

La decisión de Caputo le “dice” al mercado que el Tesoro no va a ser demandante de dólares en el MULC y que en consecuencia no habrá una presión adicional hacia el alza.

De todas formas, al estar tan cerca del techo de la banda, el temor es que sea el Banco Central el que tenga que salir a vender dólares para contener su precio en la franja delimitada.

Lejos de aceptar preguntas de la prensa, Caputo volvió a elegir las redes sociales para dar su mensaje.

Caputo insistió en que se mantiene el actual sistema cambiario: “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3 mil millones, algo por debajo de 1200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”.

Previamente, ante una consulta de un usuario sobre cómo se iban a afrontar los compromisos de deuda, Caputo respondió: “Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aun con muchos menos recursos que ahora”.

En una serie de posteos sobre diferentes temas, el ministro también atacó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axeil Kicillof: “Solo una aclaración: Axel no es progre, es comunista. Y hay que reconocerle la honestidad, porque no lo oculta”.

También fustigó a la Lilita Carrió, quien en un programa de televisión señaló: “Toto eligió sacarle a los discapacitados y jubilados, para pagarle intereses a sus amigos”

Caputo contestó: “Solamente en el 2023, los jubilados perdieron el 30 por ciento de su poder adquisitivo, al mismo tiempo que los bancos tuvieron el mejor año de su historia producto de los intereses que el Banco Central les pagaba por las leliqs, que se originaban en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

Agregó que “Desde que nosotros asumimos, los jubilados recuperaron un 15 por ciento de poder adquisitivo, y los bancos tuvieron su peor año en décadas, ya que nosotros terminamos con las leliqs”.

“Asumo que sabes todo esto, ya que son datos públicos, y además siempre te consideré una persona intelectualmente honesta, por lo que me cuesta (y mucho) entender por qué haces estos comentarios que sabes que son falsos. Una lástima verte en este papel…”, remató.

También fustigó al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti: “Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros.