Aumento confirmado: el salario más alto que recibirán los empleados de comercio en enero 2026

El cierre del año suele ser una etapa especialmente intensa para los trabajadores del comercio, impulsada por el fuerte movimiento de ventas de las Fiestas, que incrementa notablemente la afluencia de clientes. Como reconocimiento a ese esfuerzo, este año percibirán una mejora salarial: los sueldos correspondientes a diciembre se cobrarán en enero de 2026 con un aumento, además de dos bonos adicionales. En ese contexto, quienes integran los rangos mejor remunerados, vendedores de categoría D y personal administrativo de categoría F, alcanzarán un sueldo básico de $1.218.519.

Empleado de comercio.

A ese monto se le suma el bono de fin de año destinado a algunos empleados, en particular a quienes trabajan en supermercados, que será de $170.000. De este modo, los vendedores categoría D y los administrativos categoría F dentro de ese sector del retail percibirán en total $1.388.519 durante ese mes.

Aumento salarial para empleados de comercio

Los trabajadores de comercio se encuentran entre los pocos que ya pueden organizar con anticipación cómo serán sus ingresos durante los primeros meses de 2026.

La última negociación paritaria del sector se firmó el 5 de diciembre y trajo una noticia positiva: el Gobierno nacional homologó el acuerdo el 18 de diciembre. De esta manera, tanto el incremento salarial pactado como las sumas extra no remunerativas que deberán abonar las empresas alcanzadas por el convenio colectivo 130/75 ya cuentan con validez legal.

En ese contexto, el salario de los empleados de comercio correspondiente a diciembre, que se cobra en enero de 2026, quedará conformado de la siguiente manera:

Del acuerdo previo, firmado a mitad de año, resta aplicar un aumento del 1% sobre los haberes de diciembre, en línea con el “techo” salarial que impulsaba de manera informal el Gobierno.

Se mantiene el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, que originalmente debía incorporarse al básico en enero de 2026. Sin embargo, el nuevo acuerdo dispuso que continúe abonándose como no remunerativa hasta marzo de 2026, y recién en abril pasará a integrar el salario básico.

Se suma un nuevo adicional no remunerativo de $60.000 por mes. Al igual que el anterior, podrá pagarse a lo largo del mes, no tendrá carácter remunerativo al menos hasta marzo de 2026 y se incorporará al básico en abril.

A esto se agregan los adicionales, horas extras y pluses correspondientes a cada trabajador dentro de convenio, que también se verán alcanzados por el aumento mensual del 1%.

Empleados de comercio, imagen ilustrativa.

Cabe aclarar que estos beneficios están garantizados únicamente para los empleados de comercio afiliados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y con su relación laboral debidamente registrada. Quienes trabajan en la informalidad no tienen asegurado el cobro de estos incrementos.

Así queda la escala salarial de los empleados de comercio en diciembre de 2025

Según informó la FAECyS, ya quedó definida la grilla de salarios mínimos para los empleados de comercio correspondiente a diciembre, haberes que se percibirán en enero de 2026. Los montos incluyen el incremento intermensual del 1% y las dos sumas adicionales no remunerativas acordadas en la última paritaria.

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativo

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

El gremio de empleados de comercio logró un aumento paritario para marzo. Imagen (Pexels)

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Estos valores representan los sueldos mínimos establecidos por la paritaria para trabajadores de comercio registrados en la Argentina. No obstante, las empresas pueden abonar remuneraciones superiores a las fijadas en el acuerdo salarial.

Además de los montos mencionados, a los salarios se les deben agregar los adicionales correspondientes, que se calculan sobre el sueldo básico de convenio y no sobre las cifras detalladas en este artículo, ya que estas últimas incluyen las sumas no remunerativas.

Antigüedad: representa el 1% del básico por cada año trabajado.

Presentismo: es una asignación adicional prevista en el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo.

Manejo de caja: corresponde a un extra para quienes cumplen funciones de cajero, determinado como un porcentaje del sueldo inicial.

Vacaciones: aquellos empleados de comercio que tomen su licencia anual ordinaria en enero de 2026 deberán percibir también el pago correspondiente a las vacaciones.

Bono especial de fin de año para empleados de supermercados

En el caso puntual de los empleados de supermercados, a la liquidación de los sueldos de diciembre se les deberá adicionar también el bono de fin de año acordado por la FAECyS con las principales cadenas del país. Se trata de un pago extraordinario de $170.000, que se abonará por única vez.

Este extra será percibido con motivo de las Fiestas por los trabajadores de firmas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%, entre otras grandes supermercadistas.

A diferencia de las otras dos sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000 que formarán parte del ingreso de los empleados de comercio en enero de 2026, este bono especial para el personal de supermercados corresponde únicamente al salario devengado en diciembre de 2025. No se repetirá en los meses siguientes ni se incorporará al sueldo básico del sector.