Asignaciones familiares SUAF: quiénes cobran el refuerzo de $108.062 de ANSES en febrero 2026

En febrero hay modificaciones en la entrega mensual que establece la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que abarca a las asignaciones familiares. En este caso, se otorgará un extra de $108. 062 a los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Este monto extra forma parte del programa de Tarjeta Alimentar 2026 y ya estuvo disponible en enero para las familias que tienen tres o más hijos y que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El depósito es de manera automática junto al resto de la cuota mensual que corresponde por la asignación familiar SUAF del programa de ANSES. Esto va en concordancia con el índice de inflación revelado por INDEC.

Quiénes pueden cobrar el bono de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas gestantes a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad que reciben AUH, sin tope de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

De cuánto es el monto por hijo de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

El valor actualizado para febrero 2026 corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Personas gestantes que cobran AUE: $52.250.

Para saber si te corresponde el monto extra del ANSES dispuesto para febrero 2026, se puede ingresar en MI ANSES con el DNI o CUIL y la clave de seguridad social. Al ir a la pestaña “consultar”, el sistema informará si sos beneficiario o no.

El depósito es en la misma cuenta, donde se cobra la asignación familiar cada mes. Al igual que la misma fecha de cobro mensual.