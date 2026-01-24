ANSES paga un bono anual de más de $180.000: el trámite clave para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó la fecha tope para entregar la documentación requerida de la Asignación Universal por Hijo (AUH), trámite necesario para acceder al 20% del beneficio que se retiene a lo largo del año. Quienes cumplan con este requisito podrán cobrar sumas que, en algunos casos, superan los $600.000 antes de que finalice el año.

De cuánto es el aumento de la Asignación Universal por Hijo.

Para habilitar el pago, los adultos responsables deben presentar la Libreta AUH, que acredita la asistencia escolar de los chicos, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles médicos correspondientes. La gestión puede realizarse tanto de manera digital como en forma presencial.

Qué es la Libreta AUH y cuánto dinero se cobra al presentarla

Cada mes, ANSES liquida únicamente el 80% del valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El 20% restante se retiene y se acumula hasta que el titular cumple con la presentación de la Libreta AUH, donde deben constar los datos completos de educación, salud y vacunación de cada niño, niña o adolescente.

Este documento funciona como una constancia anual que certifica que los menores:

Asisten de manera regular a la escuela

Realizan los controles de salud correspondientes

Tienen el esquema de vacunación actualizado

Una vez que la Libreta es presentada y validada, ANSES habilita el pago del monto retenido, que se abona en un único desembolso y corresponde al período anual previo.

Anses anunció descuentos para jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (Foto: web)

Para el resto de los titulares, las condiciones se mantienen sin modificaciones: la presentación de la Libreta continúa siendo obligatoria en los siguientes casos:

Niños y adolescentes de entre 5 y 18 años: en este grupo, la acreditación de escolaridad es indispensable. Dado que no existe un cruce automático y uniforme de datos educativos en todas las provincias, la Libreta es el único respaldo que asegura la continuidad del beneficio.

Situaciones sin registro sanitario: menores de hasta 4 años cuyos controles médicos no hayan sido correctamente cargados en el sistema nacional de salud.

Cobro del 20% retenido de períodos anteriores: si bien el nuevo esquema rige hacia adelante, para percibir las retenciones acumuladas de meses previos todos los beneficiarios, sin excepción, deben presentar la Libreta y así destrabar ese saldo pendiente.

El dinero que ANSES retiene varía según la cantidad de meses en los que se haya cobrado la AUH entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En el caso de quienes percibieron la asignación durante todo ese período, el monto acumulado alcanza los $188.069,40 por cada hijo.

En enero de 2026, el valor total de la Asignación Universal por Hijo es de $125.528. De esa suma, el organismo deposita mensualmente el 80%, es decir $100.362, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada y aprobada la Libreta AUH.

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el importe total asciende a $408.824. En este caso, el pago mensual directo es de $326.957,97 y, al igual que en la AUH general, el porcentaje retenido se libera cuando se entrega la documentación correspondiente.