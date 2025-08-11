Argentina se consolida como el mayor exportador de maní del mundo y rompe récord histórico

Argentina alcanzó un hito histórico al posicionarse como el principal exportador de maní del mundo durante la última campaña. Según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), el país logró ventas al exterior por USD 1.190 millones, el valor más alto entre 2002 y 2024, y un 12% superior al año anterior.

Con un 23% del total de las exportaciones globales, Argentina superó a históricos líderes del sector como India, China, Estados Unidos y Brasil. En la última década, el valor de las ventas creció un 80%, consolidando a este cultivo como uno de los motores del comercio exterior nacional, incluso por encima de complejos como el siderúrgico, vitivinícola, frutícola y de aluminio.

Qué provincias producen más maní

Córdoba concentra el 70% de la producción nacional, especialmente en los departamentos de Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman. Le siguen Buenos Aires (17%), La Pampa (7%), Santa Fe (3%) y San Luis (2%). En La Pampa, la última campaña marcó un récord con un volumen de producción que cuadruplicó el promedio histórico provincial.

ECONOMÍA REGIONAL. El maní sigue sumando eslabones a su cadena de sustentabilidad. (Gentileza Maniagro)

En la campaña 2025, la superficie sembrada alcanzó 530.200 hectáreas, un 23,3% más que el año anterior, con una proyección de 1,8 millones de toneladas de producción, un 21,4% más que en 2024.

Qué productos se exportan y a dónde

Del total exportado, el 80,1% correspondió a maní crudo sin cáscara (con piel y blancheado), un 12,2% a preparaciones (maní tostado y manteca de maní), un 7% a aceite de maní y un 0,7% a subproductos de la extracción de aceite.

Los principales destinos fueron Países Bajos (32%), Reino Unido (8%), Polonia (5%), Rusia (5%) y Estados Unidos (5%). En conjunto, la Unión Europea representa el 60% de las ventas.

Innovación y economía circular

La industria manisera argentina también avanza en innovación. Investigadores del Conicet comprobaron que un extracto de piel de maní inhibe el virus del dengue, lo que abre la puerta a posibles tratamientos naturales y sostenibles.

Además, el sector se ha convertido en un ejemplo de economía circular: la cáscara de maní se usa como fuente de energía renovable, insumo para materiales de construcción sustentable y alimento veterinario. Hoy existen cinco plantas de energía a base de cáscara de maní que autoabastecen a sus instalaciones y a comunidades locales.

El Cluster Manisero genera cerca de 12.000 empleos directos e indirectos en localidades cordobesas como Río Segundo, Hernando, General Deheza, Las Perdices y muchas otras, consolidando su rol como motor económico y social del interior argentino.