Argentina podría jugar en Miami en el Mundial 2026: qué tendría que pasar y cuánto cuestan los pasajes.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Este viernes se conoció cómo estarán conformados los grupos y cuáles serían las sedes en dónde podría jugar la Selección Argentina en Estados Unidos.

A priori, los destinos en dónde los campeones del mundo vigentes jugarían los encuentros de la primera fase son:

Primer partido: Kansas City Stadium o San Francisco Bay Area Stadium el Martes 16/06

Segundo partido: Dallas Stadium o San Francisco Bay Area Stadium el Lunes 22/06

Tercer partido: Kansas City Stadium o Dallas Stadium el Sábado 27/06.

El entrenador argentino Lionel Scaloni devuelve el trofeo de la Copa del Mundo al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025 (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP)

Pero hay un dato que encendió las alarmas de todos los fanáticos que ya sacan cuentas y orgnizan un posible viaje. No, no a Dallas ni a Kansas: a Miami, la tierra que hoy cobija a nuestro capitán Lionel Messi.

Argentina podría jugar en Miami

Miami es uno de los destinos más accesibles y amigables con los argentinos. Por eso, muchos hinchas tomaron nota de la posibilidad de que los dirigidos por Lionel Scaloni jueguen allí.

Esto podría pasar en caso de que Argentina clasifique primero en la ronda de grupos. Cabe mencionar que al ser más equipos, en esta edición del Mundial hay una instacia más: en lugar de 8vos, primero hay que pasar los 16vos. Es en esa etapa en la que, si todo sale perfecto, la Albiceleste jugaría en la Florida.

Cuánto cuestan los pasajes a Miami

El HardRock Stadium de Miami albergará el partido 86 de la competencia: será uno de 16vos de final, el viernes 3 de julio. Si todo sale “a pedir de Argentina” y clasifica primero, allí enfrentaría al segundo del Grupo H, que encabeza España.

HardRock Stadium de Miami (Prensa)

Si se busca el valor de los pasajes a Miami desde Buenos Aires, volando a partir de mediados de junio con regreso alrededor del 5 de julio, el costo es de unos 1900 y 2200 dólares, dependiendo si se opta por una operación con escala o directa.

En tanto quienes pueden seguir todo el recorrido de la Selección -que esperemos sea largo- e hipotéticamente deban volar desde Kansas, deben tener en cuenta que los vuelos internos cuestan unos US$600 (son 3 o 4 en vuelo directo).