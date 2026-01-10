Argentina devolvió los dólares que le prestó Estados Unidos para frenar la suba de la divisa antes de las elecciones

Argentina le devolvió a los Estados Unidos U$S 2.700 millones que fueron utilizados antes de las elecciones de octubre de 2025 para frenar la escalada del dólar, que ponía el riesgo al programa económico financiero del país y la suerte política del presidente Javier Milei.

La operación de reembolso fue comunicada al mismo tiempo por el Banco Central y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

Al respecto, Milei se expresó en redes sociales reposteando un mensaje de un usuario que se iniciaba: “Para que lloren los kukas”.

La cancelación se realizó en diciembre, pero recién fue comunicada este viernes, en paralelo al pago de U$S 4.300 millones a bonistas que realizó la Argentina.

Fuentes del Banco Central indicaron que el reembolso se realizó con dinero de un organismo multilateral que no es el FMI. Debido al carácter confidencial de estas operaciones no se indicó que institución o entidad fue la que facilitó los fondos.

Este secreto impide conocer cuáles son las condiciones a las que Argentina accedió a esos fondos y de allí determinar la conveniencia de la operación. En resumen, en principio no producirá una caída en los niveles de deuda del país, dado que es un simple intercambio de acreedor.

Desde la autoridad monetaria afirmaron a este medio que tras esta cancelación “el convenio de estabilización cambiaria por US$ 20 mil millones sigue vigente en las condiciones acordadas”.

Esto implica que en caso de una necesidad adicional financiera, el país podrá acudir nuevamente a esta línea crediticia que, por otro lado, sigue integrando las reservas brutas del Banco Central.

Argentina solicitó el auxilio financiero del Tesoro de los Estados Unidos en las semanas previas a la elección del 26 de octubre de 2025 cuando una fuerte dinámica dolarizadora había llevado el precio del dólar al techo de la banda de flotación, obligando al Banco Central a vender U$S 1.000 millones en apenas dos días.

En ese momento, se activaron las relaciones políticas y el presidente, Donald Trump, habilitó la línea de auxilio. En oportunidades posteriores, el presidente americano atribuyó el triunfo de Milei en las elecciones legislativas de octubre al respaldo financiero que le dio.

Las intervenciones directas del Tesoro fueron diarias y para frenar la presión sobre el tipo de cambio. Hubo operaciones tanto en el mercado de contado como sobre los dólares financieros, en especial el Contado con Liquidación. El monto final utilizado es del orden de los U$S 2.700 millones.

“Un fuerte aliado estadounidense”

La comunicación de la cancelación se realizó mediante un comunicado del Banco Central y un posteo de Bessent divulgados al mismo tiempo.

El funcionario americano aprovechó la ocasión para reiterar el respaldo a Milei, pero al mismo tiempo envió un fuerte mensaje interno luego de las críticas recibidas por el apoyo a la Argentina. Bessent recalcó que Estados Unidos ganó dinero con la operación y que la “estabilización” de la Argentina fue exitosa al sostener a un “aliado”.

“El Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, afirmó el secretario del Tesoro.

En ese sentido, también destacó que la política del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Fortalecimiento Económico “está transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”.

En ese marco, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

El funcionario americano subrayó que “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’”.

“Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”, agregó.

Bessent indicó que “en resumen, el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”.

“La comunidad internacional, incluyendo el FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”, añadió el jefe de la Reserva Federal.

En este escenario, Bessent aprovechó para pasar un mensaje interno: “El FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

“Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso”, afirmó el funcionario.

Finalmente, expresó su convicción de “seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”.