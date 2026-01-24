ARBA lanzó una moratoria para regularizar las deudas: cómo son los planes de pago y cuándo entran en vigencia

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dio a conocer el nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial.

La posibilidad estará disponible a partir del 2 de febrero y tiene como objetivo “facilitar el cumplimiento fiscal” y permitir el acceso a los descuentos de hasta 15% que se ofrece para los impuestos provinciales, dado que solo cancelando la deuda podrán gozar del beneficio.

Desde ARBA indicaron que, de esta manera, los contribuyentes puedan “cancelar obligaciones pendientes, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios”.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, indicó Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Cómo son los planes para deudas en instancia prejudicial

Este esquema contempla deudas prejudiciales que involucren obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Las alternativas que ofrece depende de la capacidad de pago de cada persona.

Las opciones de pago son:

Al contado, en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata. Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades:

Hasta 3 cuotas sin interés.

De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Aquellos que necesitan plazos más extensos podrán optar por:

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas , con un interés del 3,5% mensual.

Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Cómo son los planes para deudas judiciales

Por otro lado, aquellas deudas que ya hayan llegado a instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, contarán con las siguienes alternativas:

Pago al contado, en una sola vez. Anticipo del 5% y financiación en:

Hasta 3 cuotas sin interés.

6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual

Quienes necesiten más cuotas, cuentan con la posibilidad de dar un anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.