Abril sumó el cuarto mes consecutivo con superávit de las cuentas públicas

Las cuentas públicas registraron en abril un superávit financiero de $ 17.409 millones y el Ministerio de Economía subrayó que se obtuvo sin la sanción de la “ley Bases”, aún trabada en el Parlamento.

De esta forma, el superávit acumulado del primer cuatrimestre es equivalente a 0,2% del PBI, resultado por encima de los objetivos previstos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ponderó hoy la marcha de la macreconomía del país y reiteró que los “resultados son mejores que los previstos”.

A partir de esta mejora en las cuentas públicas, el Gobierno admitió que analiza postergar los aumentos de tarifas programados para el invierno para aliviar la carga sobre los bolsillos de las familias en medio de la recesión.

El Palacio de Hacienda precisó que en abril el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $264.952 millones (0,7% del PBI), que tras el pago de intereses de deuda se redujo a $17.409 millones.

La cartera a cargo de Luis Caputo remarcó que “es la primera vez desde 2008 que se alcanzan cuatro meses consecutivos de superávit financiero”.

De todas formas, se mantiene vigente la discusión sobre cuáles fueron las herramientas –licuadora y/o motosierra- que utilizó el Gobierno para llevar adelante este ajuste y lograr el saldo favorable.

Aumentó la deuda

La contracara del ponderado saneamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resultó en un aumento de la deuda bruta del Estado nacional en US$ 11.012 millones durante abril para alcanzar los US$ 414.056 millones.

Al asumir el Gobierno nacional, Javier Milei heredó un Banco Central con US$ 12.000 millones de reservas netas negativas y la famosa “bola de Leliqs” que superaban los $ 20 billones y obligaban a mega emisiones monetarias para el pago de los intereses.

Con relación a las Leliqs, la estrategia de Milei junto a Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, fue suspender su emisión, ofrecer pases a un día, y armar una estrategia para migrar ese pasivo hacia el Tesoro Nacional. O sea, que los bancos comiencen a trasladar sus tenencias en instrumentos del BCRA a títulos en manos del Tesoro.

A los fines de la deuda consolidada total de la Argentina no se produjeron cambios significativos, sino que se modificó “quién debe” y por ende también cambian las formas de pago.

Durante el lapso en que se produce el cambio de deudor, el BCRA continúa emitiendo para servir sus pasivos remunerados. Al mismo tiempo, para reducir esta carga se produjeron constantes rebajas de la tasa de interés, lo cual también forzó a los bancos a aceptar la migración.

La modificación en la forma de pago (si se cumple la regla de emisión cero) es que el Tesoro deberá pagar con superávit primario, evitando de este modo la asistencia del BCRA.

El resultado final de esta estrategia es que mejora la situación del BCRA y aumenta la deuda del Tesoro, que en abril se incrementó más de U$S 11.000 millones, llevando la carga del Estado a U$S 414.056 millones.

Los datos corresponden a la planilla oficial que publicó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

Si se toman en cuenta los primeros cuatro meses del gobierno de Milei la deuda aumentó US$ 43.383 millones, que en su mayor parte se explican por este incremento (cabe aclarar que las valuaciones se realizan al tipo de cambio oficial del último día hábil del mes correspondiente).

Dentro de este proceso se destacaron los bonos ajustados por inflación, que los bancos consideraron como la mejor forma de asegurar su capital.

La deuda total en títulos públicos al 30 de abril ascendía a U$S 310.281 millones, de los cuáles U$S 138.337 millones están en pesos y U$S 171.930 están nominados en moneda extranjera.

Del total de la deuda en pesos sólo U$S 13.589 millones no ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) (inflación) inflación y U$S 124.748 lo hacen por esta vía.

La deuda actualizada por CER aumentó en abril US$ 12.274 millones, que luego se compensó con otras caídas y explican los US$ 11.000 millones de aumento total. Durante el primer cuatrimestre, el conjunto de bonos públicos que se actualizan por inflación aumentaron US$ 82.542 millones. Parte de este incremento se explica por la baja de los títulos bonos que no ajustan por CER que disminuyeron de US$ 43.314 a los US$ 13.589 millones descriptos.

Los créditos totales que adeuda el país a entes, organismos y préstamos con el exterior ascienden a US$ 80.669 millones, de ellos US$ 72.700 son compromisos con organismos multilaterales. De acuerdo a esta planilla, al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le deben US$ 40.838 millones. Respecto de marzo significó una caída de US$ 2.125 millones.

Para continuar con el saneamiento de su balance el BCRA tomó hoy una serie de medidas para la puntada final de la eliminación de los pasivos remunerados y su conversión en deuda del Tesoro.

El Tesoro Nacional realizó una ambiciosa licitación de títulos públicos y para apuntalar su resultado le permitió a los bancos suscribir esa emisión primaria sin que se compute como financiamiento del sector público, lo cual tiene limitado.

La Secretaría de Finanzas informó que colocó bonos por $ 11,7 billones y que con el excedente para cubrir vencimientos ($ 8,63 millones) reducirá la base monetaria mediante distintos mecanismos.