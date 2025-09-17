3 bancos en Argentina están contratando en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza: cómo enviar el CV.

Diversas entidades bancarias en Argentina abrieron nuevas vacantes para distintos perfiles profesionales, ofreciendo oportunidades tanto presenciales como bajo esquemas híbridos que combinan trabajo en oficina y desde casa.

Las búsquedas incluyen puestos en atención al cliente, análisis de datos, desarrollo tecnológico, auditoría, prevención de fraudes, banca corporativa, diseño de productos financieros y cargos de liderazgo. Además, estas búsquedas son principalmente enfocadas en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, pero también hay opciones en Salta y La Pampa.

Tres bancos conocidos del país abrieron distintas vacantes de trabajo en lugares como Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

Sueldos en el sector bancario

Según la última escala salarial publicada por La Bancaria, los empleados del sector pueden percibir salarios desde $1.895.421,83, dependiendo del puesto y la experiencia del candidato. Sin embargo, esto depende de varios factores de la oferta de trabajo de cada banco.

3 Bancos buscan contratar en Argentina

Vacantes destacadas en el Banco Macro

Entre las posiciones abiertas se encuentran:

Journey Owner – Provincia de Buenos Aires (presencial)

Contact Center – Salta (presencial)

Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (presencial)

Atención a Clientes Selecta | Ventas – Provincia de Buenos Aires (presencial)

Oficial de Negocios y Profesionales Agro – General Pico, La Pampa (presencial)

Business Analyst – Provincia de Buenos Aires (presencial)

Oportunidades en Banco Supervielle

El banco ofrece roles tanto presenciales como híbridos, tales como:

Analista Técnico Operaciones – Seguros – Buenos Aires (híbrido)

Relationship Manager Hunter – Mendoza (presencial)

Gerente de Sucursal CABA – Buenos Aires (presencial)

Analista Sr de Impuestos – Seguros – Buenos Aires (híbrido)

Sr Business Analyst – Buenos Aires (híbrido)

Líder Comercial Cuyo – Mendoza (presencial)

Búsquedas abiertas en banco X

Las vacantes incluyen posiciones temporales, pasantías y roles especializados:

Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero – Buenos Aires (híbrido, 6 meses)

Analista Senior de Producto Digital – COMEX – Buenos Aires (híbrido)

Ejecutivo/a de Banca Empresas – Mendoza Capital (presencial)

Pasantías en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba (presencial)

Cómo enviar el CV y postularse

Para postularse a las vacantes de septiembre 2025, se recomienda: