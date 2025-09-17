3 bancos en Argentina están contratando en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza: cómo enviar el CV.

Diversas entidades bancarias en Argentina abrieron nuevas vacantes para distintos perfiles profesionales, ofreciendo oportunidades tanto presenciales como bajo esquemas híbridos que combinan trabajo en oficina y desde casa.
Las búsquedas incluyen puestos en atención al cliente, análisis de datos, desarrollo tecnológico, auditoría, prevención de fraudes, banca corporativa, diseño de productos financieros y cargos de liderazgo. Además, estas búsquedas son principalmente enfocadas en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, pero también hay opciones en Salta y La Pampa.
Sueldos en el sector bancario
Según la última escala salarial publicada por La Bancaria, los empleados del sector pueden percibir salarios desde $1.895.421,83, dependiendo del puesto y la experiencia del candidato. Sin embargo, esto depende de varios factores de la oferta de trabajo de cada banco.
3 Bancos buscan contratar en Argentina
Vacantes destacadas en el Banco Macro
Entre las posiciones abiertas se encuentran:
- Journey Owner – Provincia de Buenos Aires (presencial)
- Contact Center – Salta (presencial)
- Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (presencial)
- Atención a Clientes Selecta | Ventas – Provincia de Buenos Aires (presencial)
- Oficial de Negocios y Profesionales Agro – General Pico, La Pampa (presencial)
- Business Analyst – Provincia de Buenos Aires (presencial)
Oportunidades en Banco Supervielle
El banco ofrece roles tanto presenciales como híbridos, tales como:
- Analista Técnico Operaciones – Seguros – Buenos Aires (híbrido)
- Relationship Manager Hunter – Mendoza (presencial)
- Gerente de Sucursal CABA – Buenos Aires (presencial)
- Analista Sr de Impuestos – Seguros – Buenos Aires (híbrido)
- Sr Business Analyst – Buenos Aires (híbrido)
- Líder Comercial Cuyo – Mendoza (presencial)
Búsquedas abiertas en banco X
Las vacantes incluyen posiciones temporales, pasantías y roles especializados:
- Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero – Buenos Aires (híbrido, 6 meses)
- Analista Senior de Producto Digital – COMEX – Buenos Aires (híbrido)
- Ejecutivo/a de Banca Empresas – Mendoza Capital (presencial)
- Pasantías en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba (presencial)
Cómo enviar el CV y postularse
Para postularse a las vacantes de septiembre 2025, se recomienda:
- Completar el perfil de LinkedIn con información personal, estudios y experiencia.
- Ingresar al sitio oficial de cada banco y buscar la sección “Empleos” o “Trabajá con nosotros”.
- Elegir la vacante que coincida con tu trayectoria y hacer clic en postulación.
- Subir el CV en formato PDF o completar el formulario online según el banco.
- Esperar el contacto del área de Recursos Humanos, que se comunicará por mail o teléfono.