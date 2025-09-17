Economía / Empleo

3 bancos en Argentina están contratando en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza: cómo enviar el CV

Bancos lanzan nuevas búsquedas laborales con modalidades presenciales e híbridas.

Camila Charris
17 de septiembre de 2025,

Diversas entidades bancarias en Argentina abrieron nuevas vacantes para distintos perfiles profesionales, ofreciendo oportunidades tanto presenciales como bajo esquemas híbridos que combinan trabajo en oficina y desde casa.

Las búsquedas incluyen puestos en atención al cliente, análisis de datos, desarrollo tecnológico, auditoría, prevención de fraudes, banca corporativa, diseño de productos financieros y cargos de liderazgo. Además, estas búsquedas son principalmente enfocadas en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, pero también hay opciones en Salta y La Pampa.

Sueldos en el sector bancario

Según la última escala salarial publicada por La Bancaria, los empleados del sector pueden percibir salarios desde $1.895.421,83, dependiendo del puesto y la experiencia del candidato. Sin embargo, esto depende de varios factores de la oferta de trabajo de cada banco.

3 Bancos buscan contratar en Argentina

Vacantes destacadas en el Banco Macro

Entre las posiciones abiertas se encuentran:

  • Journey Owner – Provincia de Buenos Aires (presencial)
  • Contact Center – Salta (presencial)
  • Oficial Banca Empresas – Godoy Cruz, Mendoza (presencial)
  • Atención a Clientes Selecta | Ventas – Provincia de Buenos Aires (presencial)
  • Oficial de Negocios y Profesionales Agro – General Pico, La Pampa (presencial)
  • Business Analyst – Provincia de Buenos Aires (presencial)

Oportunidades en Banco Supervielle

El banco ofrece roles tanto presenciales como híbridos, tales como:

  • Analista Técnico Operaciones – Seguros – Buenos Aires (híbrido)
  • Relationship Manager Hunter – Mendoza (presencial)
  • Gerente de Sucursal CABA – Buenos Aires (presencial)
  • Analista Sr de Impuestos – Seguros – Buenos Aires (híbrido)
  • Sr Business Analyst – Buenos Aires (híbrido)
  • Líder Comercial Cuyo – Mendoza (presencial)

Búsquedas abiertas en banco X

Las vacantes incluyen posiciones temporales, pasantías y roles especializados:

  • Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero – Buenos Aires (híbrido, 6 meses)
  • Analista Senior de Producto Digital – COMEX – Buenos Aires (híbrido)
  • Ejecutivo/a de Banca Empresas – Mendoza Capital (presencial)
  • Pasantías en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba (presencial)

Cómo enviar el CV y postularse

Para postularse a las vacantes de septiembre 2025, se recomienda:

  1. Completar el perfil de LinkedIn con información personal, estudios y experiencia.
  2. Ingresar al sitio oficial de cada banco y buscar la sección “Empleos” o “Trabajá con nosotros”.
  3. Elegir la vacante que coincida con tu trayectoria y hacer clic en postulación.
  4. Subir el CV en formato PDF o completar el formulario online según el banco.
  5. Esperar el contacto del área de Recursos Humanos, que se comunicará por mail o teléfono.

