224 emprendedores recibieron apoyo con créditos y equipamiento

En un acto realizado en el ex Predio Ferial, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la sexta entrega del año de microcréditos y herramientas para trabajadores de la economía social, con una inversión total superior a $124 millones. La jornada alcanzó a 224 emprendedores de distintos puntos de la provincia.

La política, articulada por la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, benefició en esta oportunidad a:

164 emprendedores con microcréditos por $24.670.000 .

60 emprendedores con herramientas, con una inversión cercana a $100.000.000.

En total: 224 trabajadores de la economía social con $124.670.000.

Los microcréditos, explicaron, son fondos del Ministerio que se canalizan a través del Consorcio de Gestión de Microcrédito, con la finalidad de impulsar un modelo de desarrollo socio-productivo que ponga el bienestar de las personas en el centro y potencie el talento local.

Tras el acto, Jaldo destacó la decisión de quienes emprenden, incluso en contextos difíciles: “Mes de por medio hemos venido entregando microcréditos y herramientas. Hay que destacar esa gran decisión del emprendedor, de esa persona que hoy no tiene un trabajo fijo o sí lo tiene, pero el suelo no le alcanza, y ha decidido no quedarse con los brazos cruzados en la casa. Esos emprendedores decidieron esforzarse más para que su familia, sus hijos y nietos puedan vivir dignamente”, sostuvo.

Más inversión

El mandatario remarcó que “Duplicamos el monto de inversión del año 2024, al que habíamos llegado a $160 millones. Estas partidas para los emprendedores van directamente al hogar de cada uno de los tucumanos que no tienen un ingreso fijo mensual, pero deciden emprender”.

Además, puso el foco en el impacto concreto del equipamiento entregado —gastronomía, máquinas de coser y herramientas para construcción y mantenimiento— y explicó que “ayuda a aumentar la producción, cuidar a los clientes y humanizar la tarea”, señalando que no es lo mismo producir en un horno doméstico que contar con equipamiento de mayor escala, porque permite manejar más volumen y mejorar ingresos.

Inversión anual y alcance de los programas

Según se informó, en lo que va de 2025 el Gobierno provincial invirtió:

Más de $100.050.000 en microcréditos para 735 familias .

Más de $228.100.000 en herramientas para 160 unidades productivas.

En total, durante el año se acompañó a 895 emprendimientos con una inversión acumulada de $328.150.000.

Beneficiarios en toda la provincia

La entrega incluyó emprendedores de numerosas localidades, entre ellas El Cadillal, Banda del Río Salí, Monteros, Colombres, El Naranjo, Alderetes, Lules, Santa Ana, Estación Aráoz, Tacanas, Bella Vista, El Mollar, Cevil Pozo, León Rougés, Aguilares, Santa Lucía, Tapia, San Javier, Ranchillos, San Andrés, Sargento Moya, Agua Dulce, El Chañar, El Bracho, Las Talitas, Trancas, La Ramada, Concepción, Lamadrid, Yerba Buena, La Sala, Famaillá, Alberdi, Tafí Viejo, Alto Verde, Villa Carmela, Los Nogales, Simoca, Río Chico, Cebil Redondo, Villa Fiad y San Miguel de Tucumán, entre otras.

Por su parte, el ministro Masso, señaló: “Realizamos hoy la sexta entrega de microcréditos y herramientas, teniendo en cuenta que siempre el Gobernador nos pide que pongamos énfasis en los programas que brindan la posibilidad de dar oportunidades a los tucumanos”.

Y destacó un indicador clave del programa: “la morosidad fue solo del 3% en la devolución”, agradeciendo “el compromiso social que tienen los emprendedores”, y proyectando continuidad para el año próximo.

Acompañaron al gobernador la diputada Gladys Medina; el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla; el ministro Federico Masso; los intendentes Antonio Moreno (Trancas), Jorge Leal (Burruyacú) y Elvio Salazar (Simoca); los legisladores Patricia Lizárraga, Jorge Leal (h), Alberto Olea, Tomás Cobos y Gerónimo Vargas Aignasse; y el concejal capitalino Ernesto Nagle. También participaron Josefina Zárate, Marcelo Romero, Marisa Fernández y autoridades del Consorcio.