Vuelve la Copa Potrero: cuándo es el torneo del Kun Aguero que da premios en dólares

El año pasado la llegada de la Copa Potrero impactó rápidamente en los medios de comunicación. Un nuevo formato que mezcla figuras reconocidas a nivel mundial y futbolistas amateurs fue el tema de charla de muchos amantes del deporte.

La entrega de premios millonarios hizo que el torneo se vuelva muy competitivo y finalmente el equipo campeón fue La Crema, presidido por el streamer “Markitos Navaja”. Ahora, está confirmado que se hará la segunda edición y ya hay muchos equipos confirmados.

Cuándo será la 2da edición de la Copa Potrero

Todavía no están confirmados todos los equipos participantes ni los premios que se darán este año. Lo que sí se sabe es la fecha de inicio y de final: se disputará del 14 al 23 de noviembre.

Jugó la Copa Potrero.

En qué consiste la Copa Potrero

Este torneo impulsado por el ex jugador del Manchester City y la Selección Argentina, consiste en un torneo de fútbol 7, con equipos de distintos barrios y grandes figuras, que competirán en un formato profesional. Se transmite por plataformas de streaming y por ESPN, que también apoya a la competencia.

Brian Fernández, uno de los jugadores profesionales que juega la "Copa Potero". (Foto de Instagram)

Qué equipos confirmados hay para la Copa Potrero

La cuenta oficial ya está palpitando el evento en redes sociales y oficializó la presencia de algunos equipos que ya participaron y otros nuevos. En la Copa Potrero participan 40 equipos y cada uno tiene la posibilidad de inscribir de 14 a 20 futbolistas mayores de 18 años y un entrenador fijo.