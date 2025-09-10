Ver Racing - Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18: dónde seguirlo en vivo

Deportes / Racing

La Academia enfrenta al Blaugrana en la final del Mundial Juvenil Sub 18 tras eliminar al Real Madrid.

Redacción Vía País

10 de septiembre de 2025,

Las divisiones inferiores de los clubes argentinos han sido una cantera inagotable de talentos que luego triunfan mundialmente y dan que hablar. En esta ocasión, Racing está disputando el Mundial de Clubes Sub 18 y se juega el título frente al Barcelona en España.

Dónde ver Racing vs Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18

La final entre Racing y Barcelona se disputa este miércoles desde las 17:00 hs de Argentina (22 de España), en la ciudad europea, Córdoba. La Academia llega al último partido con un camino perfecto. Es el único del torneo que ganó todos sus partidos y en la semifinal, la eliminación al Real Madrid tomó repercusión a nivel nacional.

Por su parte, la cantera del club español, conocida como La Masía, llegan tras eliminar en penales a Palmeiras luego de un 2 a 2 en el partido.

En conclusión, el partido de Racing vs Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18 será transmitido a través de Disney+y definirá al campeón del prestigioso torneo juvenil.

El camino de Racing hasta la final

Fase de grupos

  • Racing 2 - 1 Sevilla
  • Racing 4 - 1 Pogba Academy
  • Racing 1 - 0 Corinthians

Cuartos de final

  • Racing 5 - 4 Betis

Semifinales

  • Racing 2 - 1 Real Madrid

