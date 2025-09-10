Ver Racing - Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18: dónde seguirlo en vivo

Las divisiones inferiores de los clubes argentinos han sido una cantera inagotable de talentos que luego triunfan mundialmente y dan que hablar. En esta ocasión, Racing está disputando el Mundial de Clubes Sub 18 y se juega el título frente al Barcelona en España.
Dónde ver Racing vs Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18
La final entre Racing y Barcelona se disputa este miércoles desde las 17:00 hs de Argentina (22 de España), en la ciudad europea, Córdoba. La Academia llega al último partido con un camino perfecto. Es el único del torneo que ganó todos sus partidos y en la semifinal, la eliminación al Real Madrid tomó repercusión a nivel nacional.
Por su parte, la cantera del club español, conocida como La Masía, llegan tras eliminar en penales a Palmeiras luego de un 2 a 2 en el partido.
En conclusión, el partido de Racing vs Barcelona por el Mundial de Clubes Sub 18 será transmitido a través de Disney+y definirá al campeón del prestigioso torneo juvenil.
El camino de Racing hasta la final
Fase de grupos
- Racing 2 - 1 Sevilla
- Racing 4 - 1 Pogba Academy
- Racing 1 - 0 Corinthians
Cuartos de final
- Racing 5 - 4 Betis
Semifinales
- Racing 2 - 1 Real Madrid