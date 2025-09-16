Un momento de profunda conmoción se vivió este domingo en el torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Unión de Rugby de Paraguay, cuando el jugador argentino Esteban César Racca, de 41 años e integrante del Old King Club, cayó desvanecido en pleno partido contra los Jabalíes Rugby Club y falleció en el estadio.

Según el médico forense Pablo Lemir, Racca murió a causa de un traumatismo craneoencefálico cerrado, producto de un golpe en la cabeza que habría ocurrido entre cinco y diez minutos antes de desplomarse. “Tenemos la sospecha de que fue un golpe en la cabeza durante el juego, y antes de la caída. Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”, explicó el fiscal a cargo del caso.

La Fiscalía confirmó que el jugador fue asistido de inmediato por compañeros y médicos presentes, y que cuentan con videos del incidente. Sin embargo, solicitaron a ambos clubes la filmación completa del partido para determinar si hubo alguna conducta antideportiva o acción fuera de contexto que pueda derivar en responsabilidad penal.

El mensaje de la Unión de Rugby del Paraguay

La Unión de Rugby del Paraguay emitió un comunicado expresando su dolor por la pérdida de Racca:

“Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca, integrante del Old King Club, ocurrido durante el partido disputado en fecha 14 de septiembre en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby”.

El comunicado también indicó que se está colaborando estrechamente con las autoridades competentes y que la causa oficial del fallecimiento será confirmada una vez que se cuente con toda la información médica y con la autorización de la familia.

La comunidad del rugby en Paraguay y Argentina llora la pérdida de Esteban Racca, un jugador experimentado cuya vida se truncó en pleno juego, recordando la importancia de la seguridad en este deporte de alto contacto.