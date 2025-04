Un ranking inglés sobre los clubes de fútbol más grandes abrió debate en Argentina: ¿cuál faltó?

La revista inglesa Four Four Two publicó un ranking con los 33 mejores clubes de Sudamérica según su visión. Los parámetros utilizados fueron la historia, títulos y legado en el fútbol de cada uno de los clubes.

Dentro del listado general, la Argentina contó con 9 equipos y lideró el ranking ocupando las dos primeras posiciones. Aun así, Brasil se impuso como el país que más aportó con un total de 12. Otros países presentes fueron Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile.

La copa Libertadores, el trofeo más importante de la región

El top 5 de los equipos más grandes de Sudamérica

Boca Juniors (Argentina)

En primer lugar, la revista incluyó al equipo de La Boca, un ícono del fútbol mundial con múltiples títulos de Copa Libertadores y una cultura que trasciende el deporte. “Con sede en el corazón del folklórico barrio de La Boca en Buenos Aires, Boca Juniors es el club de fútbol más grande y popular de Argentina. Boca juega en el emblemático estadio de la Bombonera. Sede del gran Diego Maradona. Boca ha ganado más de 70 títulos, incluidas seis Copas Libertadores”, declararon desde Four Four Two.

La Bombonera, el estadio de Boca Juniors

River Plate (Argentina)

El eterno rival de Boca ocupa el segundo lugar. El éxito en Libertadores y competiciones locales, combinado con un legado futbolístico enorme, convierten a River Plate en un gigante continental. “River Plate es el segundo club más popular de Argentina después de su feroz rival y es el más exitoso en términos de títulos nacionales. El River, cuatro veces campeón de la Copa Libertadores, juega en el Estadio Monumental, que ahora es el estadio más grande de Sudamérica. También fue escenario de la final de la Copa Mundial de Argentina en 1978 y ha sido hogar de algunas leyendas del fútbol sudamericano, entre ellos Alfredo Di Stefano, Omar Sivori, Daniel Passarella y Enzo Francescoli”, fue la justificación oficial del medio inglés.

El Monumental, la cancha de River Plate

El top lo completan tres equipos brasileros: Flamengo en tercer lugar debido a su enorme hinchada y sus recientes conquistas de Copa Libertadores; Corinthias en cuarto lugar debido a sus títulos internacionales, incluido el Mundial de Clubes de la FIFA; y el último lugar es ocupado por São Paulo, que cuenta con tres títulos de Copa Libertadores y una gran relevancia internacional.

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2022

Los otros equipos argentinos entre los más grandes de Sudamérica

Dentro del top 10 se encuentra Independiente de Avellaneda. El “rey de copas” ocupa la octava posición de la lista y se destaca por ser el equipo con más Copas Libertadores del mundo, habiendo cosechado 7 títulos. Aunque en la actualidad no está pasando su mejor momento, el club es un grande de la región y es por eso que ocupa esta posición.

En el puesto 11, quedando afuera de los 10 mejores por la mínima diferencia, se encuentra el clásico rival del Rojo, Racing Club de Avellaneda. Con su reciente triunfo en la Copa Sudamericana, el club que juega de local en el Cilindro, se ha consolidado como campeón internacional por primera vez en más de 30 años, en lo que podría ser el inicio de una nueva etapa gloriosa para el club.

Otros equipos argentinos destacados en el ranking son: San Lorenzo (13°); Estudiantes (18°); Newells (27°); Rosario Central (28°) y Vélez (30°). Sin embargo, este ranking abrió debate en redes sociales sobre algunos faltantes de parte de Argentina en el top.

Los estadios de Racing e Independiente, separados por pocos metros

El ranking completo de clubes más grandes de Sudamérica según Four Four Two