Un país disolvió su Selección Nacional “hasta nuevo aviso”: los motivos de la decisión

La Selección Nacional de fútbol de Gabón quedó suspendida oficialmente hasta nuevo aviso por decisión del Gobierno del país luego de una participación en la Copa África calificada como “deshonrosa”.

La decisión se conoció en las últimas horas y marca uno de los escándalos más importantes en la historia del deporte en el país. Además, la resolución incluye sanciones inmediatas contra referentes del plantel, entre ellos, Pierre-Emerick Aubameyang, figura del fútbol mundial.

Las autoridades del Estado explicaron que la medida se toma en busca de reordenar el proyecto deportivo y preservar la imagen institucional, después de un torneo marcado por derrotas consecutivas, fuertes cuestionamientos internos y un colapso futbolístico.

Cómo fue la participación en la Copa África

El equipo perdió los tres partidos que disputó en la fase de grupos del certamen continental mostrando un nivel muy bajo y concluyó con una de las participaciones más decepcionantes de los últimos años.

El punto de quiebre fue el último encuentro, cuando ganaba 2-0 ante Costa de Marfil, uno de los candidatos, pero le remontaron el partido en solo seis minutos. El desenlace final fue considerado inadmisible por las autoridades gubernamentales.

La selección de Gabón en l Copa África. (AP Photo/Themba Hadebe).

Las sanciones y el futuro

El Ministerio de Deportes del país emitió un comunicado en el que acusó “falta de compromiso, indisciplina y ausencia de valores deportivos”. Estos motivos derivaron en la suspensión inmediata de la selección mayor.

No hay un plazo estimado para la sanción y dependerá de la revisión estructural del fútbol nacional. A pesar de que no se detallaron faltas individuales, desde el entorno gubernamental trascendió que Aubameyang y Ecuele Manga habrían incurrido en conductas incompatibles con su rol de líderes durante el torneo.