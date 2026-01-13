Un jugador asegura que lo echaron del club donde jugaba por ser gay

La homosexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos espacios y el fútbol masculino sin dudas es uno de ellos. Es por eso que pese a los miles y miles de jugadores que existen son contados los que decidieron hacer pública su orientación, con la esperanza de que la disciplina avance en ese aspecto. Sin embargo, no es fácil y no suele salir como se espera.

Un jugador habló de cómo lo apartaron de un club por ser gay

Es lo que recientemente quiso contar el australiano Josh Cavallo, quien apuntó contra a su exclub Adelaide United, de la A-League de Australia. Cavallo ahora forma parte del Stamford AFC de Inglaterra y decidió hacer su descargo respecto de lo que ocurrió después de que en 2021 dijera públicamente que era gay.

Mediante un posteo en redes sociales, el futbolista contó que en su paso por el Adelaide United fue relegado por ser homosexual. Asegura que “no hubo motivos relacionados a lo deportivo” que determinaran su salida. Cabe mencionar que su caso fue emblemático, ya que fue uno de los primeros en actividad en declararse gay.

“Me sentí muy solo”

“Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”, expresó. Y explicó: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”.

En ese aspecto, señala que todos los miedos que tenía antes de exponer su orientación se concretaron: incluso sus compañeros se burlaron al hacer circular una foto suya junto a su pareja en un grupo privado. “Me sentí muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, subrayó.

En mayo de 2025, el defensor pudo volver a empezar en el ascenso inglés. También destacó el apoyo de los hinchas que lo entendieron y acompañaron durante su etapa anterior.

En tanto, desde Adelaide recogieron el guante y negaron las acusaciones. En un comunicado oficial, aseguran estar “profundamente decepcionados” por las declaraciones. “Siempre se promovió un ambiente inclusivo. Las decisiones deportivas se tomaron exclusivamente por criterios futbolísticos”, señalaron.