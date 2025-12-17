Un exjugador de la Selección Argentina recordó la trágica pérdida de su hijo: “Jamás te recuperás”

Juan Eduardo Esnáider jugó en Ferro antes de ser transferido al Real Madrid, allá a comienzos de los ‘90. Hizo la mayor parte de su carrera en España y, luego pasó por River y se retiró en Newell’s a la joven edad de 32 años. Luego, la vida le daría el mayor golpe que puede haber. “Jamás te recuperás de una situación así”, aseguró en una entrevista reciente con el español Josep Pedrerol, en su programa El Cafelito.

Esnáider, exjugador de la Selección Argentina, conmovió al recordar cómo fue atravesar la muerte de su hijo Fernando, quien tenía 17 años cuando una enfermedad se lo llevó el 25 de diciembre de 2012.

“Una sola vez la vida fue dura conmigo. Eso es duro, lo demás son boludeces. Eso es lo único duro que me hizo la vida y nunca se lo voy a perdonar”, comentó. Y agregó: “Jamás te recuperás de una situación así, y está bien decirlo”.

El también exfutbolista de Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Murcia destacó que si bien la fecha de la pérdida de su hijo es especial, no lo sufre más cuando llega Navidad: “Todos los días son duros”.

“Mi hijo falleció el 25 de diciembre. Pero todos los días son duros, no solo Navidad. Depende de cómo me levante, del ánimo, de lo que tenga que hacer… pero son todos muy duros”, aseveró.

Recordar con una sonrisa, aunque cueste

Para el exfutbolista de 52 años, el sostén familiar fue clave para seguir adelante. “Una de las cosas buenas que hicimos con mi mujer fue hablarlo todo siempre, no callarnos nada. Y si tenemos que llorar, lloramos”, dijo.

Fernando Esnáider tenía 17 años cuando falleció

Fernando, su hijo, jugaba en las inferiores del Getafe. Esnáider recuerda esa faceta futbolera con una sonrisa y con una crítica cargada de ternura, como suelen hacer los padres orgullosos.

“Lo hacía bien el cabrón, pero era horrible jugando al fútbol, muy mal, pero jugaba. Era defensor central, malo técnicamente, no sé qué le veían, pero lo seguían fichando. Era un gran pibe, una maravilla. Lo extraño muchísimo”, sentenció.