Un club del fútbol argentino desvinculó a su abogado por tocar en el show de Javier Milei con la camiseta

El equipo que está en la Primera C del fútbol argentino, Deportivo Español, comunicó la desvinculación de su abogado, Fernando Mezzina, luego de que este participara con la camiseta en el show musical del presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

La institución explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo, aunque hicieron hincapié en que la presencia del abogado con la camiseta fue inapropiada, ya que el club se mantiene en una postura de “apolitización” y neutralidad ideológica.

En un texto difundido en sus redes sociales, el equipo señaló: “Negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei”.

El comunicado de Deportivo Español

“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basada en la democracia es un principio innegociable.

De esta manera negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político.

Debido a esto y a sabiendas de que dicha acción no ha sido malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club", comunicó la institución.