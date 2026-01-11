Tucumán Rugby destacó sus festejos y crecimiento

Tucumán Rugby, el campeón del torneo anual de rugby tucumano calificó al 2025 como “Un año de Crecimiento, Festejos y Aprendizaje”. En un mensaje difundido a la comunidad señaló que fue “un año en el que continuamos creciendo como Club en Infraestructura y en la alta demanda de menores que eligen “Nuestros Colores” para divertirse y forjar amistades; un año en el que nos tocó festejar más de una vez importantes logros deportivos, en el que surgieron nuevos proyectos a concretarse próximamente, como también un año de mucho aprendizaje y reflexión de las cosas a mejorar”.

Tribuna Tucumán Rugby.

Destacaron como “obras realizadas durante este fructífero 2025” las siguiente: Revalorización de Playa de Estacionamiento con caminería de adoquines; Edificación de Nuevas Porterías de acceso en zona de Tanteador y calle Salta; Terraza contigua a la Galería en Cantina; Desarrollo de Museo; Iluminación en Cancha 3 y 4 de Tennis; Adquisición de Nuevo Equipamiento en Gimnasio; Mejoras en Asadores Futbol 5; Refacción Integral Cancha de Paddle; Colocación de Tanteador electrónico en Rugby y Hockey; Canalización de desagües pluviales en los perímetros Este y Oeste; Enfermería en Campo Norte y Barandas en tribunas visitante.