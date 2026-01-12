Tucumán Central venció a Boroquímica por 2 a 1

En un partido jugado en el estadio Enrique Durañona de Campo Quijano, Salta el equipo de Villa Alem, Tucumán Central venció por 2 a 1 a Boroquimica, que jugó como local.

De esta manera los tucumanos pasan a la final Norte del Torneo Regional Amateurs.

En el partido de ida, que se jugó en esta ciudad, empataron 1 a 1.Los goles del equipo ganador lo convirtieron Nelson Martinez Llanos y Diego Velardez. Marcelo Argañaraz marco para Boroquimica. En el segundo tiempo, a los 9 minutos, fue expulsado Facundo Rios (B) por doble amarilla.