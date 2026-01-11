Deportes

Tucumán Central juega hoy en Salta sin público visitante

Ante Boroquímica de Campo Quijano por la semifinal del Torneo Regional Amateurs.

Redacción Vía Tucumán

11 de enero de 2026,

Club Tucumán Central Deportes.

Un partido a todo o nada para definir en la semifinal la continuidad en el Torneo Regional Amateurs, Región Norte. Es el partido de vuelta entre Tucumán Central y Boroquímica de Campo Quijano, Salta.

El domingo pasado empataron 1 a 1 en la cancha de Villa Alem. El partido se iniciará hoy domingo a las 17 horas.

Tucumán Central informó que el cotejo se jugará sin publico visitante por lo que dieron a conocer el siguiente comunicado: “Informamos a nuestros hinchas y simpatizantes que los directivos de Boroquímica nos comunicaron que no se permitirá la entrada de público visitante, ni neutral, al partido del domingo. La decisión fue tomada por las autoridades policiales. Les pedimos no asistir al partido, ya que se realizarán los controles desde Trancas en adelante y no se permitirá el paso. Entendemos las ganas de acompañar al equipo pero es importante respetar las normas dispuestas”.

