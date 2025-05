Tras sus repudiables dichos, filtraron viejos posteos de Gabriel Anello sobre Riquelme: “El mejor del mundo”

Las palabras del periodista Gabriel Anello en contra de Juan Román Riquelme durante su programa en Radio Mitre generaron un total repudio en las redes. La crítica, que incluyó términos peyorativos y tuvo una connotación sumamente política, generó bronca en los fanáticos que fueron directo al archivo para recordar que Anello no siempre pensó así del presidente de Boca.

En un viejo posteo de Instagram, Anello compartió una foto con Riquelme y escribió: “Hoy cumple años el heredero de la Magia del Fútbol. Diego lo empezó y Román lo continuó. Tuve la suerte de relatar y ver jugar a los dos: nunca veremos nada igual o que se parezca a Maradona y Riquelme. ¡Feliz cumpleaños, maestro! Gracias por tanta magia".

Los posteos de Anello cuando "quería" a Riquelme

Cabe recordar que, más allá de la admiración que parecía tenerle en el pasado, el mensaje no es nada inocente: Riquelme cumple años el mismo día que Lionel Messi, de quien el periodista es un ferviente detractor.

En otro posteo con el talentoso exfutbolista, escribió: “Cenando con el mejor jugador del mundo. Este sí es el mejor jugador del mundo”. Un vínculo que incluía cenas esporádicas habla de cercanía y confianza, por lo que sorprende aún mucho más la opinión del periodista sobre Riquelme.

El usuario de X que compartió las imágenes sumó una mirada política acerca de ese cambio rotundo: "Antes de hacerse libertario por billete".

Las declaraciones de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme

“Ya terminamos este curro del Inadi y esas pelotudeces: a los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Yo tengo una cultura que los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”, lanzó Anello.

Y con sumándole una connotación política dijo: “Ustedes, los camporistas, kirchneristas, apretaban a la gente con esta cosa. A mí no me corren, yo no soy Martín Arévalo, ni Marcelo Nasarala, yo no soy los pelotudos que ustedes están acostumbrados a tratar. Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos y Riquelme, Mansilla 2668, a trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando un abogado’, pero mandame los abogados que vos quieras. Yo no soy anti Boca, yo al que no respeto es al negro de Riquelme”.

No conforme con lo dicho en vivo, el periodista escribió en redes sociales: “A los marrones y mentirosos no los respeto, fui muy claro. Desde que el sorete de Riquelme pidió mi cabeza, voy a hacer todo lo posible para descubrir todas sus mentiras y negocios turbios. Mi problema es personal con Riquelme y quédate tranquilo que todas las pruebas van mañana a la justicia. Saludos”.