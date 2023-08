Tras la brutal lesión de Luciano Sánchez por la patada de Marcelo, habló el médico de Argentinos: “En 23 años, nunca me tocó ver algo así”

El mundo del futbol quedó conmocionado luego del partido de ayer por la noche entre Argentinos Juniors y Fluminense. En un encuentro con grandes acciones, todo quedó opacado por la brutal lesión de Luciano Sánchez. Cerca de los 10 minutos del complemento, el exlateral del Real Madrid, Macelo Vieira, llevaba la pelota por la mitad de cancha en una jugada personal y en una acción involuntaria terminó pisando al defensor del “Bicho”, dejando una imagen terrorífica.

El parte médico de Luciano Sánchez indicó que el defensor tiene una luxación total de la rodilla izquierda, lo que le llevará un tiempo de recuperación total de entre 10 y 12 meses. El médico de Argentinos salió a hablar sobre el estado del jugador y sentenció que “nunca vio algo así”.

“Nunca me tocó ver algo así, es una luxación completa de rodilla. Es prácticamente una separación de la tibia y el peroné de la articulación de la rodilla”, dijo Alejandro Roncoroni. “Quizás sean necesarias dos operaciones. La recuperación es de entre 10 y 12 meses”, agregó el médico en D Sports Radio.

El parte médico oficial de Luciano Sánchez Foto: redes

Además, Roncoroni contó el gesto que tuvo Marcelo, quien se vio visiblemente conmocionado ni bien se produjo la jugada: “Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. No me surge ni me sale hacerlo cargo a Marcelo. Lo único que da vergüenza son las declaraciones de Felipe Melo. Marcelo se retiró solo del estadio. Felipe Melo dio un montón de notas. Están claras las diferencias”, comparó.

Por último, el directivo de Argentinos marcó una diferencia con la situación que vivió Ezequiel Ham cuando fue lesionado por Carlos Tevez: “No me surge ni me sale hacerlo cargo a Marcelo, como si en su momento ocurrió de Tevez con Ham”.

El pedido de disculpas de Marcelo

Tras la jugada que produjo la lesión de Sánchez, Marcelo no sólo se mostró golpeado por lo sucedido dentro de la cancha pidiendo perdón a todos y retirándose sin protestar por la tarjeta roja, sino que posteó en sus redes sociales un mensaje dirigido especialmente al 6 del “Bicho”.

El exjugador del Real Madrid también publicó sus disculpas en su cuenta oficial: “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, puso el brasileño.

Marcelo le pidió disculpas a Sánchez en Instagram Foto: redes

A esta publicación, respondieron algunos cracks mundiales, excompañeros y amigos del jugador de Fluminense. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, que respondió con unos emojis de aplausos, otro fue Vinicius que puso un emoji de cara triste y también contestó Fede Valverde, quien expresó que “son cosas que pasan”.