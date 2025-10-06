Tato Aguilera alertó sobre la salud de Miguel Ángel Russo, DT de Boca: “Situación delicada”

Luego de la victoria de Boca 5 a 0 frente a Newell’s, muchos protagonistas aprovecharon para dedicarle el triunfo a Miguel Ángel Russo, que está atravesando un complicado momento de salud. Ante esto, en TyC Sports brindaron novedades sobre lo último que se sabe del estado del DT.

Lo último sobre la salud de Russo, según Tato Aguilera

El periodista partidario de Boca, Tato Aguilera, informó en TyC Sports las últimas novedades del equipo: “Sin dudas que lo más importante es la salud de Miguel Ángel Russo. Ayer tanto Úbeda, como Leandro Paredes, hablaron y dedicaron este triunfo muy importante de Boca” y agregó con lo importante sobre el DT: “En su casa, con una internación domiciliaria, ha estado permanentemente en contacto con el cuerpo técnico el sábado en la previa del partido y también con algunos jugadores desde su casa. Ayer también continuó en su casa internado y esperando que pueda revertir esta situación. Es una situación difícil, delicada, está débil el técnico de Boca y está grave. Acá todos le dan su fuerza y todo su apoyo para que se pueda recuperar”.

El periodista que alertó sobre el estado de salud de Russo

El periodista Pablo Carroza, en su cuenta de Instagram y X, antes Twitter, publicó novedades sobre la salud del DT del Xeneize: "Las noticias que me llegan sobre la salud de Miguel Ángel Russo no son para nada alentadoras. Mucha fuerza para el actual DT de Boca, querido por todo el fútbol argentino. Su equipo le acaba de regalar una victoria ante Newell’s por 5 a 0. Rezo por su pronta mejoría“, escribió en un primer post.

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors. (Crédito: X/@la12tuittera)

A eso, agregó: "La salud de Miguel Ángel Russo se ha complicado en las últimas horas. Hay mucho hermetismo, pero a la vez mucha preocupación. No tengo idea por qué los medios no informan del tema, pero en lo personal prefiero hablar lo justo y sumarme a una cadena de oración. Fuerza Miguel“.

La dedicatoria de Paredes y Úbeda a Russo

Tras la contundente victoria de Boca frente al equipo rosarino, el referente del equipo se refirió a la situación que enfrenta el DT y le dejó unas palabras de cariño: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

Por su parte, el Sifón, que es su mano derecha en el cuerpo técnico y quien está llevando adelante la labor de principal, habló en conferencia de prensa y subrayó: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV“.