Tarde soñada para Franco Mastantuono: así fue su primer gol en el Real Madrid

El Real Madrid visitó al Levante por la sexta fecha de LaLiga española y fue un verdadero show de goles. Terminó en 4 a 1 para la visita, con un tanto muy especial: el primero de Franco Mastantuono con la camiseta del Merengue.

El argentino venía intentándolo desde su llegada, pero no se le daba. En el partido anterior al de este martes, Xabi Alonso decidió sacarlo y al chico no le gustó nada. Esta vez, la energía fue otra y llegó. “Con naturalidad”, tal como había adelantado el DT que sería.

Franco Mastantuono y su primer gol en el Real Madrid. (Prensa Real Madrid).

Finalmente, el joven surgido en River consiguió su primer tanto y el segundo para su equipo, en una tarde en la que al Madrid le salieron casi todas.

Era su quinto partido en el 11 titular y lo intentó tres veces antes de que finalmente llegara: fue a los 38 minutos del primer tiempo. Un verdadero golazo con su pierna menos hábil: un derechazo que fue al ángulo y que le permitió a la visita estirar la diferencia, tras el primer gol que había marcado Vinicius.

Un tarde inmejorable para el Merengue e inolvidable para Mastantuono

Mastantuono pateó por primera vez a los 7 minutos, pero el tiro salió desviado hacia el costado. A los 20′ erró un gol increíble, cuando le cayó un rebote frente al arco y con mucho tino, pero malo, le dio de lleno al travesaño.

A los 31′, ya un poco impaciente, volvió a intentarlo con un tiro fuerte desde afuera del área. No pasó anda.

Pero iba a llegar. Tras un ataque fallido el Levante, la contra encontró muy bien posicionados a Vinicius-Mbappé-Mastantuono, un tridente que mete miedo.

Vini arrancó a máxima velocidad por la izquierda y vio que, por la derecha, el argentino esperaba solo. El pase fue perfecto, pero los defensores rivales intentaban achicarlo: no había tiempo y Franco no dudó. A todo o nada, se la jugó de derecha -él es zurdo- y metió su primer e inolvidable gol con la camiseta del gigante español.