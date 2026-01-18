Superclásico: cuándo juegan River-Boca por el Torneo Apertura

Si hay un partido del fútbol argentino que da vueltas a todo el mundo es el River-Boca. El Superclásico es ese tipo de duelos que hay que ver en la cancha al menos una vez en la vida y ahora se conoció cuándo se jugará.

El enfrentamiento entre River Plate y Boca Juniors es uno de los eventos deportivos más esperados del calendario anual, tanto a nivel nacional como internacional. La confirmación oficial de la fecha del Superclásico por el Torneo Apertura generó una ola de expectativa entre los hinchas, los clubes y los medios de comunicación. Se trata de un partido que no solo define parte del campeonato, sino que también paraliza al país y se convierte en tendencia en las redes sociales y portales de noticias alrededor del mundo.

La demanda de entradas, la organización de operativos de seguridad y la cobertura mediática aumentan considerablemente cuando se trata del clásico más importante de Argentina. El Superclásico suele marcar un antes y un después en la temporada, ya que sus resultados suelen incidir en el ánimo de los planteles y la confianza de los aficionados en la recta final de los torneos locales.

El duelo se jugará el fin de semana del 19 de abril, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.

Cuándo y dónde se juega el Superclásico River-Boca por el Torneo Apertura

El partido entre River y Boca correspondiente al Torneo Apertura 2026 se disputará en el estadio Monumental, hogar del conjunto de Núñez. Este esperado duelo ha sido programado para el fin de semana del domingo 19 de abril, en el marco de la decimoquinta y penúltima fecha del certamen, aunque el horario exacto aún está pendiente de confirmación por parte de la organización. La elección del Monumental responde al sistema de alternancia de sedes, ya que en el Clausura el Superclásico tendrá lugar en La Bombonera.

El último cruce entre ambos equipos se jugó en el estadio de Boca, con victoria 2 a 0 para el Xeneize, mientras que el antecedente inmediato en el Monumental fue triunfo 2 a 1 para el Millonario. Estos antecedentes suman condimentos a un enfrentamiento que suele ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la competencia local.

La rivalidad y la pasión de ambos equipos garantizan un espectáculo único ante la mirada del mundo futbolero.

El Superclásico y su lugar en el calendario del fútbol argentino

El Torneo Apertura 2026 comenzará el último fin de semana de enero y, tras varias fechas de intensa competencia, el Superclásico llegará en un momento clave para la definición del campeonato. Además, el calendario contempla el desarrollo del Campeonato de Liga, la Copa Argentina y otros certámenes nacionales, lo que incrementa la exigencia para los planteles de ambos clubes.

El Superclásico no solo representa una cita ineludible para los fanáticos, sino que también atrae la atención de millones de espectadores en todo el mundo, ratificando su condición de uno de los partidos más apasionantes y seguidos del planeta. La expectativa crece en la previa y se mantendrá hasta que la pelota vuelva a rodar en el Monumental.