Sufre Scaloni: la pieza clave de la Selección Argentina que perdió el vuelo y es duda contra Venezuela

La Selección Argentina se prepara para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la despedida de Lionel Messi como condimento especial. Serán los últimos dos partidos que juegue por el certamen, y probablemente, el último oficial en el país.

Este martes, el equipo tendrá su segundo entrenamiento, pero esta vez ya contará con casi todos los jugadores, excepto Alexis Mac Allister, que perdió su vuelo y finalmente llegará por la noche a Buenos Aires.

Alexis Mac Allister y la duda en el mediocampo

El ex Argentinos Juniors debía llegar esta mañana al país, pero por demoras en su vuelo no llegó a tomar la conexión en Ámsterdam que lo traía a la Argentina. Por eso, llegará esta noche desde París y será el único que no estará presente en el entrenamiento de la tarde.

Según Gastón Edul, Leandro Paredes se perfila para ser titular en la mitad de la cancha, por lo que le faltaría decidir al DT son los jugadores que lo acompañen. La tardía llegada del jugador del Liverpool lo pone en duda para el primer partido del próximo jueves frente a Venezuela porque solo tendrá un entrenamiento con el equipo.

Alexis Mac Allister marcó el tercer gol de Argentina ante Brasil en el Monumental. (AP)

Los tiempos de las selecciones son más cortos y cada momento es clave para afinar los últimos detalles antes de salir a la cancha. Ahora, se le abre la puerta a las otras variantes que tiene Lionel Scaloni para el mediocampo, que son Exequiel Palacios, Alan Varela, Thiago Almada, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. De todas maneras, el equipo que pondrá el nacido en Pujato es toda una incógnita.

Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

El campeón del mundo ya está clasificado al Mundial 2026, pero otras selecciones se juegan sus últimas chances.