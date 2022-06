La polémica por la forma de vida en Qatar arrastra desde su designación hasta ahora, a poco menos de cinco meses para el inicio del Mundial. Ahora, se conocieron cuáles serán las exigencias de la organización para los hinchas que lleguen desde diferentes partes del mundo.

La serie de recomendaciones se hicieron viral en las redes sociales después de que el usuario @FedePraml hizo un hilo con las prohibiciones que impone el gobierno qatarí para sus ciudadanos y visitantes.

Otra de las grandes polémicas en Qatar fue la forma en la que se trató a los trabajadores que construyeron los estadios para el Mundial.

La polémica se desató después de que se viralizara en las redes sociales una de las exigencias más “insólitas” para el mundo occidental. Las autoridades advirtieron que no se podrá tener ningún tipo de relación sexual no marital, sin importar el contexto. Esto tiene una pena de hasta siete años de cárcel para quienes no lo cumplan y sean atrapados por las autoridades.

Este ejemplo excede a la diversidad sexual, que había sido una de las principales polémicas, ya que en Qatar, la homosexualidad es absolutamente ilegal. El código penal estipula de 1 a 5 años de prisión por “actos de sodomía” entre hombres. También hay latigazos en el combo.

Las prohibiciones en el Mundial Qatar 2022 Foto: Twitter/@FedePraml

Por su parte, tampoco se puede dar muestras de afecto en público. Sin importar la orientación sexual, el régimen qatarí instauró que se debe tener un comportamiento ejemplar en las calles. Como no se puede abrazar, tampoco se puede ir borracho o a los gritos, haciendo gestos obscenos.

Las prohibiciones en el Mundial Qatar 2022 Foto: Twitter/@FedePraml

Tomar alcohol será otra de las cuestiones que pueden traerle problemas a los argentinos en Qatar. En los espacios públicos no se puede estar con bebidas alcohólicas y podrían caber hasta 6 meses de prisión de no respetar las normas. Solo hay bares y restaurantes habilitados para vender alcohol, donde una cerveza cuesta al rededor de 13 dólares.

Además, ¿llevar un Fernet? Que ni se cruce por la cabeza. El aeropuerto internacional de Hamad cuenta con tecnología que ayuda a la detección de sustancias ilegales y poder quedar detenido inclusive por cantidades residuales.