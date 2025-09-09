Sin Messi: a qué hora juega la Selección Argentina vs Ecuador

Deportes / Selección Argentina

Sin el capitán, el equipo campeón del mundo se despide de las Eliminatorias Sudamericanas por un tiempo.

Ramiro Pérez

9 de septiembre de 2025,

Lautaro Martínez, con un gol de 9, puso el 2-0 de Argentina ante Venezuela en el Monumental. (AP)

La Selección Argentina dominó las Eliminatorias Sudamericanas de principio a fin. Clasificó a la Copa del Mundo cuatro fechas antes del final y antes de que se juegue el último partido, le saca 10 puntos de diferencia a Brasil, que está en el segundo puesto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la clasificación de la mejor manera y se enfrenta a una de las mejores selecciones del continente sin Lionel Messi. “Me preocupa todo de Ecuador, es una de las mejores selecciones del mundo”, expresó el DT nacido en Pujato.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Ecuador por Eliminatorias

Argentina se enfrenta a Ecuador este martes a las 20:00 hs en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Será el único partido de la jornada que se juegue a una hora distinta que los otros encuentros, que van media hora más tarde.

Por los cuartos de final, la Selección Argenitna se mide con Ecuador. / Gentileza.

Lionel Scaloni llenó de elogios a la Selección de Ecuador

El presente argentino en la selección es de público conocimiento y trasciende a nivel mundial. Dos Copas Américas, el Mundial de Qatar y una Finalissima, coronan el buen trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico junto a los jugadores en esta última etapa.

Hubo pocos rivales que pusieron muy en aprietos a la Argentina en el último tiempo, pero Ecuador sin duda fue uno de ellos. En el 2024 lo superó en la Copa América y lo llevó a una tanda de penales. Ante esto, Scaloni, habló sobre lo que espera del partido y destacó al rival: "Siempre analizamos a los rivales y Ecuador es de las mejores selecciones del mundo. No solo de Sudamérica y nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el Mundial".

Después, habló sobre el trabajo del DT rival y explicó: "¿De Ecuador qué me preocupa? Todo. Están haciendo un gran trabajo, juegan con su gente y se despiden de las Eliminatorias. El mismo calendario de la anterior Eliminatoria cuando estaba (Gustavo) Alfaro, fue un partido muy complicado", y concluyó: “Creo que este equipo de Ecuador intenta ser muy ofensivo y lo ha conseguido. Ha conseguido un funcionamiento muy claro y será un partido muy complicado”.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina de fútbol. (AP)

