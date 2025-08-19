¿Se suspenden por lluvia los partidos de Racing, Vélez y Huracán por Copa Libertadores y Sudamericana?

Racing recibe a Peñarol tras la derrota 1 a 0 en Uruguay y Vélez a Fortaleza tras el empate a 0 en Brasil, ambos por Copa Libertadores. Por su parte, Huracán de local jugará contra Once Caldas en Copa Sudamericana tras perder por uno en Colombia. Sin embargo, mucha gente se pregunta si los partidos corren riesgo de suspensión por las constantes lluvias que hay.

¿Se suspende Racing vs. Peñarol y Vélez vs. Fortaleza por Copa Libertadores?

La CONMEBOL en su reglamento deja en claro que los partidos no se suspenden con anticipación. Es decir, la decisión la toma el árbitro hasta 3 horas antes o en el mismo momento del encuentro si entiende que no están dadas las condiciones para que se dispute. Es decir, los partidos de Racing vs Peñarol y Vélez vs. Fortaleza, por ahora no se suspenden.

Remedi, de Peñarol, y Almendra, de Racing

¿Se juega Huracán vs. Once Caldas por Copa Sudamericana?

Igual que los de Copa Libertadores, el partido por ahora no se suspende. El procedimiento es el mismo que se utilizará en los dos partidos mencionados anteriormente. La particularidad de este, junto con el de Vélez, es que comienzan a las 19:00 hs, por lo tanto, habrá novedades más temprano.

Huracán cayó por 1-0 en su visita a Once Caldas en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. (@CAHuracan)

A qué hora juegan y por dónde ver a los equipos argentinos hoy

De no mediar inconvenientes, los horarios son los siguientes:

Vélez vs. Fortaleza, 19:00 hs por Fox Sports y Disney+

Huracán vs. Once Caldas, 19:00 hs, por ESPN y Disney+

Racing vs. Peñarol, 21:30 hs, por Fox Sports y Disney+