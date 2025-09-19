¿Se suspende por lluvia el partido entre Huracán y Racing del Torneo Clausura 2025?

Las lluvias son incesantes en Buenos Aires y la novena fecha del Torneo Clausura 2025 arranca este viernes por la tarde. En Parque Patricios a las 19:00 hs, Huracán recibe a Racing en uno de los mejores partidos que promete la jornada, pero la lluvia lo transforma en una incogntia.

¿Se suspende Huracán - Racing por lluvia?

A la mañana comenzó a llover y no paró en la región del AMBA por eso muchos hinchas que tienen que acercarse al Estadio Tomás Adolfo Ducó, empezaron a preguntarse si se jugará el partido para planificar su día.

Lo cierto es que el pronóstico climático no anticipa lluvias para la hora del encuentro pero la cantidad de agua acumulada anteriormente podría condicionar la disputa del partido. Por ahora, el partido entre Huracán y Racing por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 se juega con normalidad, pero habrá que estar atentos a las novedades en las próximas horas.

📋 Los convocados por Gustavo Costas para visitar mañana a Huracán. pic.twitter.com/pKjWPJ3FR3 — Racing Club (@RacingClub) September 18, 2025

Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Viernes 19 de septiembre

17:00 hs Deportivo Riestra vs. Gimnasia

19:00 hs Huracán vs. Racing

19.15 hs San Martín SJ vs. Vélez

21.15 hs Lanús vs. Platense

Sábado 20 de septiembre

14.30 hs Barracas Central vs. Sarmiento

16.45 hs Unión vs. Independiente Rivadavia

19:00 hs Tigre vs. Aldosivi

21:15 hs Atlético Tucumán vs River

Domingo 21 de septiembre

14:30 hs Independiente vs San Lorenzo

16:45 hs Godoy Cruz vs. Instituto

19:00 hs Argentinos vs. Banfield

19:00 hs Rosario Central vs. Talleres

21:15 hs Boca vs. Central Córdoba

Lunes 22 de septiembre