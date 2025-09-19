¿Se suspende por lluvia el partido entre Huracán y Racing del Torneo Clausura 2025?

Las lluvias son incesantes en Buenos Aires y la novena fecha del Torneo Clausura 2025 arranca este viernes por la tarde. En Parque Patricios a las 19:00 hs, Huracán recibe a Racing en uno de los mejores partidos que promete la jornada, pero la lluvia lo transforma en una incogntia.
¿Se suspende Huracán - Racing por lluvia?
A la mañana comenzó a llover y no paró en la región del AMBA por eso muchos hinchas que tienen que acercarse al Estadio Tomás Adolfo Ducó, empezaron a preguntarse si se jugará el partido para planificar su día.
Lo cierto es que el pronóstico climático no anticipa lluvias para la hora del encuentro pero la cantidad de agua acumulada anteriormente podría condicionar la disputa del partido. Por ahora, el partido entre Huracán y Racing por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 se juega con normalidad, pero habrá que estar atentos a las novedades en las próximas horas.
Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Viernes 19 de septiembre
- 17:00 hs Deportivo Riestra vs. Gimnasia
- 19:00 hs Huracán vs. Racing
- 19.15 hs San Martín SJ vs. Vélez
- 21.15 hs Lanús vs. Platense
Sábado 20 de septiembre
- 14.30 hs Barracas Central vs. Sarmiento
- 16.45 hs Unión vs. Independiente Rivadavia
- 19:00 hs Tigre vs. Aldosivi
- 21:15 hs Atlético Tucumán vs River
Domingo 21 de septiembre
- 14:30 hs Independiente vs San Lorenzo
- 16:45 hs Godoy Cruz vs. Instituto
- 19:00 hs Argentinos vs. Banfield
- 19:00 hs Rosario Central vs. Talleres
- 21:15 hs Boca vs. Central Córdoba
Lunes 22 de septiembre
- 19:00 hs Estudiantes vs. Defensa y Justicia
- 21:00 hs Belgrano vs. Newell’s.