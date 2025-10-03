El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistosos, en el marco de la fecha FIFA que se realizará en octubre.

Con las eliminatorias ya cerradas y Argentina clasificada primera varias fechas antes de la última, la atención está puesta en el Mundial de Fútbol, que se realizará el próximo año. Pero, antes de eso, quedan algunos compromisos.

Los amistosos que vienen tendrán lugar en Estados Unidos: primero, frente aeldesde las 20hs en elde Miami; luego, el, anteen elde Chicago.

Entre los nuevos nombres que aparecen en la nómina sorprendió un crédito del fútbol local: nada menos que el arquero Facundo Cambeses, quien defiende la valla Racing Club. Con su nombre viralizado en las redes, a raíz del llamado de Scaloni, se revivió una anécdota de hace dos años, cuando jugaba en Banfield y fue protagonista de un hecho muy particular.

“Mi mamá no me deja”

Cambeses atajaba en Banfield cuando el 3 de septiembre de 2023, en la tercera fecha de la Copa de la Liga, el Taladro visitó a Instituto en Córdoba. A los 37′ del ST, en una pelota alta, el arquero y otro jugador chocaron las cabezas. El guardameta cayó desplomado.

Lo que siguió es digno de ficción. Estuvo unos segundos inconsciente, cuando el árbitro Andrés Merlos se acercó para ver cómo estaba, la respuesta del arquero fue preocupante. “No me contestaba, le pegué un par de cachetadas y me dijo ‘mi mamá no me deja’”, contó luego el juez del partido.

Cuando los médicos entraron, no lo vieron bien y aconsejaron al técnico, Julio Falcioni, que lo sacara. “No está bien, está perdido”, advertían. Ante la decisión Cambeses rompió en llanto: sí, se puso a llorar como un chico, negándose a salir y asegurando que estaba bien.

Ninguno de sus compañeros logró convencerlo. La preocupación estaba en aumento porque no era normal una reacción así ante el anuncio de un cambio, sobre todo considerando que había habido un golpe en la cabeza, que el jugador había desvariado y que... estaba llorando.

Ya más repuesto y con médicos, cuerpo técnico y compañeros resignados, Cambeses siguió jugando. El partido iba 0 a 0, hasta que el arquero salió largo con las manos para asistir a Gerónimo Rivera, quien a los 48′ selló el 1 a 0 para Banfield.