Santa María celebró el 4° Festival Infantil de Mountain Bike Franco Ayala

La Municipalidad de Santa María celebró una nueva edición del 4° Festival Infantil de Mountain Bike “Franco Ayala”, una propuesta donde las infancias ocuparon el centro de la escena con deporte, juego y participación familiar.

Infancias protagonistas

Con bicicletas, recorridos pensados para cada edad y un clima festivo, la jornada se vivió como un encuentro de alegría y sonrisas, con niñas y niños como protagonistas de cada tramo.

Deporte como formación

Desde la organización se remarcó el sentido de la actividad: apostar al deporte como camino de crecimiento, aprendizaje y disfrute, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro comunitario.

Un festival que suma comunidad

El Festival Infantil de Mountain Bike “Franco Ayala” volvió a consolidarse como una propuesta que reúne a familias, fomenta la convivencia y refuerza la idea de una infancia activa y feliz.